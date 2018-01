'Zbog izjave o Tomaševićima tražit ćemo opoziv Murganić'

Nakon Predsjedništva SDP-a potpredsjednik te stranke, Zlatko Komadina, kazao je da ministrica obitelji i socijalne skrbi Nada Murganić treba podnijeti ostavku zbog izjave o slučaju obitelji Tomašević, javlja N1.

Komadina je također rekao da će SDP tražiti opoziv ministrice Murganić čim se za to steknu uvjeti.

- Murganić treba podnijeti ostavku. Kad kaže da je to tako u obitelji očito misli da je to tako prihvatljivo HDZ-u. SDP će pokrenuti postupak opoziva kada se za to steknu uvjeti, rekao je Komadina.

Podsjetimo, komentirajući povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv svojeg supruga Alojza Tomaševića ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić, inače socijalna radnica, kazala je novinarima: "To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila".

Kosor: To vam je tako kad se rugate s Ustavom

Izjavu ministrice Murganić na Twitteru je komentirala i Jadranka Kosor, bivša premijerka i predsjednica HDZ-a.

“To vam je tako u braku”! To vam je tako kad se rugate s Ustavom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti spolova, Konvencijom o ljudskim pravima i, naravno, Istanbulskom konvencijom. Zato žene trpe i šute jer je to ”tako u braku”. 2018.RH", poručila je Kosor.

'To je skandalozna izjava'

Reagirala je i Ženska mreža Hrvatske.

"Izjava ministrice resora socijale je šokantna i skandalozna, ne samo jer pokazuje nerazumijevanje onoga čime bi se trebala baviti i regulirati propisima, nego i zbog potpunog nehaja prema tome kako će to odjeknuti u javnosti", rekla je Bojana Genov iz Ženske mreže Hrvatske za N1.