Zbog Jarun Panorame svađa Peteka i Tomaševića, HDZ-ovac Celakovskog nazvao seljačinom

Žustra rasprava na zagrebačkoj Skupštini tijekom aktualnog sata, a pale su i uvrede. Iz oporbenog HDZ-a, ali i od koalicijskog zastupnika SDP-a Renata Peteka pljuštale kritike na poteze Gradske uprave oko projekta Jarun Panorama, a vlast poručuje da su im ruke vezane ugovorima koje je podržao i HDZ. Renato Petek kritizirao je vlasti, čiji je SDP koalicijski partner, jer je netransparentna i javnosti ne želi dati podatke o tome koji je vanjski odvjetnički ured Gradska uprava angažirala kako bi i od njih zatražili mišljenje što grad može učiniti po pitanju projekta Jarun Panorama.

- To što vam je netko napisao neko pismo, to ne znači da isti dan ili dan poslije Grad mora platiti 6 milijuna eura, kako je tamo stajalo, a ne nekakvih 50 milijuna eura. Za to netko mora podići tužbu, onda bi trebalo doći do presude koja mora postati pravomoćna . rekao je Petek.

Naime, u ožujku ove godine, Gradskoj upravi upućeno je pisano upozorenje odvjetničkih ureda u ime investitora, kojima se Grad informira da će, u slučaju neispunjenja ugovornih obveza, morati platiti direktne troškove od 6 milijuna eura i nadoknaditi izgubljenu dobit, koja se, prema riječima iz Gradske uprave, procjenjuje na 30 do 50 milijuna eura. Tomašević je Peteku uzvratio kako je mu je drago što je svojim stavom, da je trebalo nepoštovati ugovor, pojasnio kako bi upravljao gradom.

- Vjerujem da nikada nećete dobiti šansu da upravljate gradom. Sada uspoređujete projekt Jarun Panorama s Manhattanom; vi ste iskovali pojam Mini Manhattan i dajete izjave da meni klecaju koljena. Uporno plasirate tezu da sam isti kao prethodni gradonačelnik, a mi smo svjetlosnim miljama daleko od njih. Vi kao naš koalicijski partner prozivate nas što poštujemo ugovor koji je potpisao prethodni gradonačelnik, a ne prozivate one koji su izglasali 2008. UPU i one koji su 2018. prodali zemljište - uzvratio je Tomašević.

Kritika da je grad netransparentan oko informacije koji odvjetnički ured im je savjetovao da nemaju drugih opcije da zaustave projekt bez plaćanja ogromne odštete, došla je iz redova HDZ-a. Mario Župan (HDZ) pitao tko je vanjski odvjetnički ured koji je Grad Zagreb angažirao prilikom davanja mišljenja za projekt Jarunske Panoramu poznatiji kao "mali Manhattan" i koliko su koštale njihove usluge. Tomašević nije odgovorio ba pitanje, već je kazao:

- Novi pročelnici koje sam ja izabrao, a to su Željko Matijašec, Martina Jurišić i Stanko Kordić koje sam ja birao se slažu, prema ugovorima koji su potpisani, da mi kao Grad moramo ispunjavati svoje ugovorne obveze. Uzeli smo čak i odvjetnike i tražili još jedno mišljenje da budemo potpuno sigurni da jedino što smo radili jest poštovali odredbe ugovora - rekao je Tomašević.

Župan je tražio dodatno objašnjenje, zastupnici su mu upadali u riječ pa je HDZ-ovcu prekipjelo. Zastupniku Teodoru Celakoskom iz Zagreb je naš! rekao da je seljačina i zaradio opomenu. Opomenu je dobio i nezavisni zastupnik Ivica Lovrić zbog ometanje rasprave, a predsjedniku Gradske skupštine Jošku Klisoviću poručio je “da ga može biti sram”.