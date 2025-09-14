Zbog komentara o smrti Kirka lavina otkaza diljem zemlje!

Senatorica Marsha Blackburn iz Tennesseeja zatražila je otkaz za zaposlenika Middle Tennessee State Universityja koji je napisao da ima "nula suosjećanja" za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, što je sveučilište i potvrdilo. Slično je postupila i zastupnica Nancy Mace iz Južne Karoline, potaknuvši otpuštanje jednog učitelja.

Otkaze dijele i privatne tvrtke, poput lanca restorana Freddy's Frozen Custard & Steakburgers i NFL momčadi Carolina Panthers. DC Comics otkazao je seriju stripova "Red Hood" nakon što je autorica Gretchen Felker-Martin na društvenim mrežama navodno napisala: "Nadam se da je metak u redu". Iz DC Comicsa su poručili da komentari koji promiču neprijateljstvo ili nasilje nisu u skladu s njihovim standardima.

Koordinirana online kampanja

Deseci objava na društvenim mrežama, od kojih neke slave Kirkovu smrt, našle su se na meti konzervativaca, republikanskih dužnosnika i specijalizirane web stranice. Čini se da je riječ o koordiniranoj online kampanji s ciljem kažnjavanja autora tih poruka. Istaknuta krajnje desna influencerica Laura Loomer, jedan američki senator i stranica pod nazivom "Razotkrijte Charliejeve ubojice" predvode kampanju u kojoj se javno prozivaju osobe koje su komentirale Kirkovo ubojstvo. Javni progon i širenje osobnih podataka više se i ne skriva.

Foto: Cheney Orr

Stranica "Charlie's Murderers" ili "Charlijeve ubojice" navodi da je zaprimila gotovo 30.000 prijava te planira stvoriti pretraživu bazu podataka "radikalnih aktivista koji pozivaju na nasilje". Ipak, većina prozvanih osoba nisu aktivisti niti su pozivali na nasilje. Pokrenut je i "Slučaj trofeja" - popis ljudi koji su navodno zbog svojih objava dobili otkaz. Stranica za prozivanje ne skriva svoj cilj - da ljudi koje istakne dobiju otkaz. Whitney Phillips, docentica etike na Sveučilištu Oregon tvrdi da se te ljude sada prikazuje kao neprijatelje Amerike. Neki od prozvanih sada strahuju za vlastitu sigurnost.

Reagirao i Trump: On je užasan tip

- Apsolutno je pošteno nazvati to koordiniranom kampanjom uznemiravanja - izjavila je Laura Edelson, docentica na Sveučilištu Northeastern.

Nakon što je MSNBC otpustio političkog analitičara Matthewa Dowda jer je izjavio da je Kirkova retorika možda pridonijela njegovoj smrti, oglasio se i bivši predsjednik Donald Trump.

- Otpustili su tog tipa, Dowda s MSNBC-a, koji je užasan tip, užasno ljudsko biće, ali su ga otpustili. Čujem da otpuštaju i druge ljude - rekao je Trump.