PREKINULI RAD

Zbog lažne dojava o bombi evakuiran splitski Općinski sud

Piše HINA,
Zbog lažne dojava o bombi evakuiran splitski Općinski sud
Foto: Zvonimir Barisin

Zbog dojave o bombi u srijedu nešto nakon podneva na splitskom Općinskom sudu prekinut je rad te su brojni djelatnici i posjetitelji evakuirani, no koji sat kasnije se pokazalo da se radilo o lažnoj dojavi

Policija je kazala da su oko 12.20 sati zaprimili informaciju da je nepoznata osoba telefonom nazvala sud i rekla da je postavljena bomba. Na teren su upućeni policijski službenici, a sve osobe u zgradi suda su privremeno napustile prostor. 

"Pregled zgrade su obavili specijalizirani službenici te je utvrđeno kako se radi o lažnoj dojavi jer nisu pronađeni nikakvi sumnjivi predmeti. Policija će provesti kriminalističko istraživanje", kazala je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.

Split: Splitski Općinski sud zaprimio je dojavu o bombi
Foto: Zvonimir Barisin

Predsjednik Općinskog suda Dražen Maravić je Hini kazao da Općinski sud u Gundulićevoj ulici ima oko 320 zaposlenika od čega je 77 sudaca te da su u posljednje četiri godine imali dvije dojave o bombi - jednu u staroj zgradi na Dračevcu i sada u novoj zgradi. Obje dojave su se pokazale lažnima.

Zbog današnje lažne dojave, kako se doznaje, nije odgođeno ni jedno važno suđenje.

