Zbog miševa je sve više zmija, stručnjacima pune ruke posla: 'Vadili smo ih i iz trosjeda...'

Zmije sve češće možemo sresti u naseljima, neovisno o lokaciji, pa ljudi zovu pomoć kako bi uklonili zmije iz njihovih kuća.

- Ove godine u odnosu prema lani povećan je broj zmija, no ipak ne može govoriti o najezdi. Postoji velika koncentracija i brojnost miševa, pa se zmije se mogu obilno hraniti. Zbog toga i ima više zmija nego prethodnih godina, a nagodinu ih očekuje u osjetno većem broju - rekao je inženjer agronomije Vlado Lađarević koji je Darkom Karamazanom. najpoznatijim hrvatskim zmijolovcem krajem 2019. osnovao Udrugu za zaštitu životinja 'Zmijolovac'. Dodaje kako je sve više staračke populacije, odnosno puno je starih i zapuštenih kuća. Zmije dođu zbog miševa pa se zavuku u kuće u vrijeme polaganja jaja, a poslije ih je teško pronaći.





Do sada su imali dvadesetak intervencija no u Slavoniji ove godine nisu uhvatili otrovnicu, ali su zato u Lici uhvatili pet poskoka. One uglavnom dolaze u skladišta s prehrambenim namirnicama. Ovog su proljeća u okolici Broda bila tri ugriza riđovki za koje Lađarević osobno zna, piše Glas Slavonije.





- Na području Općine Draž u Baranji smo intervenirali na poziv Županijskog centra 112 Osijek. Uplašeni i šokirani vlasnici kuće čuli su kako im zmija gmiže iznad glave, u stropu dnevnog boravka obloženom plastičnom lamperijom. Morali smo ukloniti lamperiju i pronašli su dvije velike zmije bjelice dužine oko 170 i 150 centimetara. Susjed je, dok je prolazio traktorom ispred kuće, vidio zmiju kako se omotala oko žlijeba. Njime se popela do tavana, a potom se smjestila između stropa i lamperije - rekao je Lađarević koji je dodao kako su samo u tjedan dana dva puta intervenirali u Slobodnici kod Slavonskog Broda.

- Jednu zmiju smo pronašli tek kada smo rasporili zaštitno platno s donje strane trosjeda u koji se uvukla, a u drugom slučaju oko metar i pol duga zmija pronađena je u šupi, u izolacijskoj spužvi - rekao je Lađarević koji je s Karamazanom nedavno bio i u Karlovcu. Namučili su se pronaći zmije koje su ugmizale u automobil kada je njegov vlasnik odlučio odvesti i pravilno zbrinuti otpad koji je skupio uz Koranu. Kako bi pronašli i uklonili zmije, morali su zatražiti usluge servisa, bilo je potrebno vaditi stražnja sjedala i 'tapecirunge' jer nije bilo drugog načina.



Lađarević napominje da su to bile neotrovne zmije, bjelice i ribarice, a što se tiče otrovnica, na slavonskom području ima riđovki, a poskoka najbliže na Papuku.



Nakon hvatanja svaku jedinku pregledavaju, mjere i važu, nakon čega ih vraćaju u njihovo prirodno stanište, ali na državni dio šume ili zemlje. Moraju snimiti GPS lokaciju hvatanja, GPS lokaciju puštanja, sve to potkrijepiti fotografijama i zapisnik poslati u Ministarstvo zaštite okoliša.

