Rumunjka Monika: Na splitskoj plaži zmija me ugrizla u venu! Noga mi je postala duplo veća

Rumunjku sa splitskom adresom prošli je tjedan na splitskoj plaži Žnjan ugrizla zmija.

- Sunčala sam se u kupaćima, a onda mi je zazvonio mobitel i odlučila sam povući se u hladovinu obližnjeg stabla. Pričala sam, a onda sam samo odjednom osjetila jaku bol. Kada sam pogledala nogu vidjela sam zmiju koja bježi u obližnji grm - rekla je Monika koja već neko vrijeme radi u Splitu, za Dalmaciju danas.

- Bilo je jako puno krvi. Ispostavilo se da me je zmija ugrizla ravno u venu. Tada me od adrenalina nije ništa boljelo. Uspjela sam ući u auto i odvesti se u bolnicu. Nakon pregleda, doktor mi je rekao da se ne radi o otrovnoj zmiji nakon čega mi je laknulo. Problem je što me zmija ugrizla ravno u žilu i zbog čega je bilo tako puno krvi. Također mi je dezinficirao ranu pošto zmijini zubi mogu biti puni bakterija - ispričala je Rumunjka.

Posebno je pohvalila ljubaznost i profesionalnost liječničkog osoblja u splitskoj bolnici.

Po ugrizu nisu liječnici nisu mogli zaključiti o kojoj je vrsti zmije riječ, no srećom, shvatili su da nije riječ o otrovnici. Ipak, od ugriza joj je noga jako natekla.

- Danima nisam mogla stati na nogu. Noga mi je bila duplo veća od normalne veličine. Moram kazati da je sve to vrijeme vraški boljelo. Evo sada, desetak dana nakon ugriza, konačno dolazim sebi i mogu se vratiti svojim redovnim obvezama - rekla je Monika.

