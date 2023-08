Zbog mosta krenula pomama za nekretninama. 'Pokušalo se mešetariti zemljištem'

Poluotok Pelješac godinama je bio pravi raj u kojemu je uvijek bilo turista, ali ne toliko kao u drugim hrvatskim destinacijama da se ne bi moglo naći mjesta na plaži. To je mjesto za koje se godinama čekalo da se preko njega Hrvatska prometno spoji sa svojim najjužnijim dijelom kako domaće stanovništvo, ali i stranci više ne bi morali prelaziti granicu s Bosnom i Hercegovinom da stignu do Dubrovnika i ostalih mjesta na jugu Hrvatske. Dugoočekivani Pelješki most napokon je i otvoren prošlog ljeta, a potražnja za nekretninama na Pelješcu je odmah naglo porasla, što je za 24sata potvrdio i načelnik Orebića Tomislav Ančić.