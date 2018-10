Supruga: 'On me držao dok me je njegova ljubavnica grebala...'

>>>>Posljednje informacije:

10.55 - Svjedokinja Dragica Jurić je rekla da ona osobno nikada nije vidjela fizičko nasilje optuženog niti čula njihove verbalne svađe.

- Mara me nazvala i rekla mi je da ju je istukao Lojza. Pitala sam je zašto, na što mi je odgovorila zbog ljubavnice. Na pitanje zašto se nije maknula rekla mi je da,sve sve dogodilo jako brzo. Nije mi se prije žalila, ali u posljednje tri godine jest - rekla je svjedokinja.

10.43 - Sudac Vidmar je nakon postavljenih pitanja Mari Tomašević pitao njenog supruga Alojza ima li on kakvih pitanja. Odgovorio je da nema.

10.38 - Razgovarala sam s djecom i tražila pomoć. Oni su mi rekli da su razgovarali s ocem te da im je on rekao kako je to problem između nas dvoje. Nudili su mi odlazak u sigurnu kuću, ja sam to odbila i rekla da neću ići iz svoje kuće pa neka me i ubije.

10.34 - Otkad sam bila u policiji, biše se ne bojim svoga supruga. Nažalost, nemam povjerenja u pravosudne institucije jer je moj suprug politički moćan, bio je član HDZ-a.

10.24 - Na pitanje branitelja Alojza Tomaševića je li i ona upućivala suprugu pogrdne riječi ili osobi za koju smatra da je ona njegova ljubavnica, odgovorila je:

- Govorila sam mu da je gad, da je ona kurva, nekada prije, a nekada poslije kad bi me napao. Rekla sam mu da ću ga politički uništiti. Neka to riješi, neka mi kaže da ima ljubavnicu i mene ostavi na miru. Napisala sam u SMS poruci u afektu ako ga vidim s njom da ću ga ubiti. Željela sam spasiti naš brak, imamo troje djece živimo zajedno 32 godine i zaključili smo katolički brak - rekla je Mara Tomašević, na što je Alojzije dodao da imaju i osmero unučadi

10.06 - Obrana je reagirala na unošenje zapisnika, prigovorila je sudcu Slavenu Vidmaru da u zapisnik diktira izjavu iz zapisnika s prethodnih sudskih rasprava, a ne ono što oštećenica govori. Nakon toga sudac je Maru Tomašević pitao što se točno dogodilo 2. listopada 2017. Gospoda Tomašević je ponovila sve što je rekla u prethodnim izjavama. Opisala je sam događaj:

- Došao je u pripitome stanju, zazvonio mu je mobitel i on je nakratko razgovarao. Pitala sam ga da li ga je to zvala "kuja" na što je on odložio mobitel i počeo me šamarati po glavi. Uhvatio me je rukama za vrat, potom me udario nogom i gurnuo na radijator. Pridigla sam se i pobjegla, jer sam se bojala da će me ubiti. Rekla sam mu da idem na policiju na što mi je rekao neka idem ko je*e mene i policiju. Obukla sam se i otišla na policiju, prijavila sam ga ikada sam se s policijom vratila kući njega nije bilo kod kuće. On ima oružje i ja sam ga se bojala cijeli život. Svi su u obitelji, moji i njegovi znali što sam sve trpjela, kao i naša djeca.

9.48 - Žena s kojom je bio grebala me po licu i rukama dok me on držao. Sve sam htjela prijaviti, ali njegova sestra i naša kćer nagovarale su me da odustanem jer ću mu uništiti karijeru. Tada sam odustala, no nakon 2. listopada 2017. mi je prekipjelo. Ozljede tada nisu bile velike, ali mi je bilo svega dosta, kaže Tomaševićeva supruga.

9.35 - Nasilja je bilo unazad tri godine, ali i ranije. Ukućani su čuli svađe, ali nisu mogli vidjeti. Razbijao mi je oko, gurao me u trudnoći pred roditeljima i braćom... Čak me htio pogaziti autom. Posljednji put, po povratka s puta, šamarao me 5,6 puta po glavi da se ne vide masnice, uhvatio me za vrat. Dizao je nož na mene, prijetio da će me zaklati, psovao. Svemu je uzrok njegov preljub. Nisam mu smjela ništa reći, sve sam ispoljila u SMS porukama. Ne morate tražiti provjeru autentičnosti, to su moje poruke iz revolta", svjedočila je Mara Tomašević.

9.30 - U optužnici se navodi da je Tomašević suprugu Maru nazivao luđakinjom i ludom kravom, na nju je fizički nasrtao, šamarao je i prijetio da će joj rasparati grkljan.

- Govorio mi je da se idem liječiti, dodaje supruga.

Tomašević tvrdi kako nije kriv.

Počelo suđenje Tomaševiću

Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu počelo je suđenje požeško – slavonskom županu Alojzu Tomaševiću za obiteljsko nasilje. Na sudu je i njegova supruga Mara te svjedokinja Dragica Jurić.

- Tražit ću imovinsko-pravnu naknadu i ne odustajem od postupka, izjavila je Tomaševićeva supruga.

Njegova sestra Kata nije došla svjedočiti zbog zdravstvenih razloga kao ni Marin brat Franjo Zadro koji tvrdi da nije dobio poziv.

Odvjetnik zatražio isključenje javnosti

Tomaševićev odvjetnik Bruno Damjanac tražio je isključenje javnosti iz cijele rasprave zbog zaštite života optuženika i članova obitelji koji ce svjedočiti.

Sudac je taj prijedlog odbio.