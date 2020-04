Zbog neposlušnog svećenika stižu isprike iz Nadbiskupije

Nakon što se svećenik sa splitskih Sirobuja odlučio oglušiti na mjere zabrane okupljanja i održavanja misa u prisustvu vjernika, reagirao je Zbor savjetnika dijecezanskog biskupa. U Nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu okupilo se šest od sedam članova Zbora, pod predsjedanjem splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Marina Barišića. U priopćenju se ispričavaju svima onima koje je don Josip Delaš vrijeđao, onima koje je njegovo postupanje uznemirilo ili razočaralo i svima onima koji strpljivo poštuju mjere Stožera civilne zaštite kao i Hrvatske biskupske konferencije. Također, navode kako se u cijelosti ograđuju od njegovih riječi.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

"Ovih dana Velikoga tjedna, kada Crkva, makar u otežanim okolnostima, slavi otajstva muke, smrti i uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista i to stavlja u središte svoga života, liturgije i pobožnostî u crkvenoj godini, ima pojedinaca koji svojim postupcima stavljaju sebe u središte zanimanja hrvatske javnosti.

Svi, kao društvo čitavoga svijeta, proživljavamo teške trenutke i tražimo načine što bržeg izlaska iz ove pandemije i krize. Svi, bez iznimke, od novorođene djece do najstarijih članova ljudske zajednice, podnosimo žrtvu kako bismo zaustavili širenje koronavirusa. Zahvaljujemo svima koji u tome sudjeluju bilo na prvim crtama u bolnicama bilo kao „logistika“ u svojim domovima. Hvala vam.

Naš svećenik don Josip Delaš, koji je postao ovih dana udarna vijest, više je puta upozoravan i to redom od generalnog vikara, od policije, od pastoralnog vikara, od kolega svećenika pa na kraju i pismeno od strane dijecezanskog biskupa da poštuje sve mjere koje su propisali Stožer civilne zaštite, Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata, biskupi Hrvatske biskupske konferencije i biskupi Splitske metropolije. Te mjere su za nas kršćane teške i bez presedana, ali smo odlučili dati ljudski i kršćanski obol i pokazati odgovornost za stanje u društvu. U konkretnim okolnostima ne radi se o ideologiji, nego o zarazi. No don Josip je odlučio ići po svome ne poštujući ni svoje crkvene autoritete – Papu i biskupa – niti civilne vlasti Republike Hrvatske, ali niti stručnjake i znanstvenike koji cijeli život uče, rade, istražuju i spremaju se za situacije poput ove.

Svaka mjera prema don Josipu Delašu je uzaludna jer i kanonske mjere u crkvi imaju medicinalni karakter, tj. da se osoba obrati. Župnik don Josip odbacio je bilo koji oblik prihvaćanja uputa i odluka koje su na snazi, nego nastavlja po svome do mjere vrijeđanja i proklinjanja hrvatskih policajaca koji su ga zbog toga, nakon nekoliko dana toleriranja, ipak morali prijaviti za kršenje javnog reda i mira. Svećenik don Josip pred zakonom je jednak kao i svi drugi građani Republike Hrvatske.

Ovim putem najiskrenije se ispričavamo svima onima koje je don Josip Delaš vrijeđao; ispričavamo se svima onima koje je njegovo postupanje uznemirilo ili razočaralo; ispričavamo se svima onima koji strpljivo poštuju mjere Stožera civilne zaštite kao i Hrvatske biskupske konferencije; najiskrenije se ispričavamo i žao nam je zbog našeg svećenika. U cijelosti se ograđujemo od njegovih riječi i postupaka jer nisu u skladu sa Svetim Ocem i s mjesnim biskupom.

Dragi župljani Sirobuje i vjernici drugih župa! Pozivamo vas da poštujete i slijedite zakon i upute, a ne samovolju župnika.

I u ovoj teškoj situaciji vjernici i kršćani podnose žrtvu. U ovom vremenu mi kršćani pozvani smo biti Šimuni Cirenci koji pomažu čovječanstvu nositi teški križ zaraze; pozvani smo biti poput Veronike koja Kristu u bolesnima i umirućima, u liječnicima i medicinskom osoblju, u policajcima i svima koji moraju raditi da bismo mi bili zaštićeni i sigurni, briše umorno, znojno i krvavo lice; pozvani smo biti kao Marija koja sve ove događaje skuplja, prebire i nosi u svome srcu te ih prikazuje svome Sinu da ih pročisti i posveti.

Draga braćo i sestre, pozivamo vas da budete strpljivi s bolešću, sa svećenicima, s ukućanima, s mjerama… kako bismo što prije nastavili redoviti život obogaćeni jednim novim i teškim iskustvom. Molimo Gospodina da iz ove kušnje izađemo kao bolji ljudi, dosljedniji kršćani, ponizniji i skromniji u svom predanju i služenju uskrslom Gospodinu."

