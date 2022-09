Zbog nerada vladajućih cijene koje plaćamo su previsoke...

Iako je dostupnost pitke vode jedno od osnovnih ljudskih prava, dio stanovnika Lijepe Naše to pravo iz različitih razloga ne ostvaruje. Dio ljudi nije priključen na vodovodnu mrežu jer im troškovi predstavljaju nepremostiv problem, a drugima vodovodna mreža nije ni došla do mjesta stanovanja. Svatko iz svojih razloga primoran je snalaziti se na različite načine. No oni koji su do nedavno pitku vodu imali iz bunara zbog suše mogu u njih samo gledati.