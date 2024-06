'Zbog nestanka struje strepili smo za živote naše djece koja su na kisiku i koja o njemu ovise'

Kad sam vidjela da je došla struja, osjećala sam se kao da mi je netko dao milijun eura. Tako su se osjećale sve mame čija su djeca na kisiku i čiji su životi bili ugroženi zbog ovog nestanka struje, govori nam Dijana Aničić, predsjednica splitske udruge Anđeli i Dujina majka. Na više od sat vremena Split i cijela Dalmacija bile su paralizirane zbog nestanka struje. Iako je vani bilo 40 stupnjeva, tresla se kao prut kada je shvatila da im struja neće doći tako brzo,

- Nas dvije-tri mame koje imamo djecu koja su životno ugrožena i koja su na kisiku ulovila je panika. Odmah se vidjelo da nešto tu nije normalno pa smo počele zvati HEP, no nikoga nismo mogle dobiti. Struje nema, i u kući ne radi sve ono što je mom Duji potrebno - kisik, pročišćivač zraka, klima i aparat preko kojeg se hrani. Isprva smo mislili da je nešto lokalno, a tek kasnije smo saznali obim problema. Imali smo mi prijenosni kisik, ali on se isprazni za petnaestak minuta – priča Dijana. Zvala je redom sve prijateljice i shvatila da su svi u istoj situaciji te grozničavo počela razmišljati što da napravi.

- Kod nas je bio fizioterapeut koji je vježbao s Dujom. Raspravljala sam s njim da odemo do bolnice, a s druge strane sam znala da je to riskantno. Pa ne živimo u bolnici, do nje moraš doći. Ne samo da ne rade semafori, gužve su, turistička sezona je krenula i bolnica je puna kao šipak. Zato sam odlučila na Fejsu pitati tko ima agregat – prisjeća se Dijana. Odmah joj se s dobrim vijestima javila prijateljica koju nije čula pet godina.

- Rekla mi je da su upravo spustili agregat s tavana i da ga testiraju i da će mi ga odmah donijeti. Iza nje se javilo još nekoliko ljudi koji su ponudili agregate, ali i HEP. Rekli su mi da će donijeti agregat, ali da će struja doći prije nego što oni stignu s agregatom. Vjerujte mi, kad sam vidjela da je došla struja, kao da sam vidjela milijun eura! Osmijeh od uha do uha! I nadam se da se ništa ovakvo više neće ponoviti – rekla je Dijana. Posebno se zahvalila vatrogascima DVD Kaštel Gomilica koji su promptno reagirali i agregat odnijeli dječaku Anti.