Zbog nestašice vode: Općina Rakovica obustavila pitku vodu

Općina Rakovica obustavila je svima pitku vodu danas od 12:30 do 17 sati te onda opet od ponoći do pet sati ujutro.

- Obavještavamo žitelje općine Rakovica da je zbog nestašice vode uzrokovane sušnim razdobljem i velikom potrošnjom vode došlo do nedostatne razine vode u vodospremi 'Lisina'. Sukladno situaciji dana 19.07.2022 od 12:30 do 17:00 privremeno će se obustaviti isporuka pitke vode na cijelom području općine Rakovica. Obustava isporuka pitke vode u noćnim satima u terminu 00:00 do 05:00 nastavlja se do daljnjega. Molimo žitelje Općine Rakovica za razumijevanje i racionalno trošenje vode - stoji u priopćenju objavljenom na stranicama Općine.

Od jučer je na snazi redukcija pitke vode u Istri. Zabranjeno je pitkom vodom prati automobile, navodnjavati površine, čistiti ceste, a zatvoreni su i tuševi na plažama.

Najčitaniji članci