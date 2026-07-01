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RECIDIVISTICA

Zbog niza prekršaja oduzeli su auto ženi (33) u Sl. Brodu

Piše Franjo Lepan,
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Zbog niza prekršaja oduzeli su auto ženi (33) u Sl. Brodu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Radi se o recidivistici, upornoj ponavljačici prometnih prekršaja, koja je prethodno već prijavljivana nadležnom sudu zbog činjenja prometnih prekršaja

U Slavonskom Brodu, u Požeškoj ulici, u utorak 14.30 sati, prilikom nadzora prometa kontroliran je osobni automobil, kojim je upravljala žena (33).

Tom prilikom je utvrđeno je da upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije. Radi se o recidivistici, upornoj ponavljačici prometnih prekršaja, koja je prethodno već prijavljivana nadležnom sudu zbog činjenja prometnih prekršaja.

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