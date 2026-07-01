Zbog niza prekršaja oduzeli su auto ženi (33) u Sl. Brodu

U Slavonskom Brodu, u Požeškoj ulici, u utorak 14.30 sati, prilikom nadzora prometa kontroliran je osobni automobil, kojim je upravljala žena (33).

Tom prilikom je utvrđeno je da upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije. Radi se o recidivistici, upornoj ponavljačici prometnih prekršaja, koja je prethodno već prijavljivana nadležnom sudu zbog činjenja prometnih prekršaja.

Policijski službenici su joj oduzeli automobil, uhitili i priveli je u policijsku postaju te protiv nje podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.