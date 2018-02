Zbog nje je naci monstrum htio otići u Japan prodavati kravate

Ona je bila slavna češka glumica sa velikom karijerom u Trećem Reichu, a on jedna od najmoćnijih ljudi u zemlji. Lijepo lice i izvrsnu glumu Lide Baarove svi su obožavali. Njezin prekrasan lik najviše je volio on - krvnik u rukavicama, Hitlerov ministar propagande i njegov najfanatičniji pomoćnik Joseph Goebbels.

Bili su ljubavnici pune dvije godine, bili su javna tajna dok svemoćni Führer nije odlučio da je dosta. Njemu je zabranio da je ikad više vidi, a ona je po hitnom postupku deportirana nazad u Prag.

Foto: Wikimedia/imdb

Premda je bio izrazito nizak, šepav i neuglednog izgleda, Joseph Goebbels je pored svoje žene, naočite plavuše Magde, neslužbene prve dama Trećeg Reicha, ljubovao s najljepšim i najpoželjnijim njemačkim glumicama. Sve su mu završavale u zagrljaju jer je ipak on odlučivao o karijerama i dodjeli uloga. Istina, bio je on duhovit, rječit, oštrouman, uporan i sklon davanju komplimenata, ali to zasigurno nije bio razlog zašto je bio toliko omiljen i poželjan.

On je imala zaručnika a on ženu i djecu

Stephane Roussel, svojedobno dopisnica iz Berlina za francuske novine kazala je kako je Goebbelsu bilo stalo da se o njemu šire glasine kao o Casanovi.

- Berlin je tada bio grad glasina. Naš posao nije uvijek bio lagan. Doći do informacija i proslijediti ih..i jedno i drugo je bilo opasno. No do jedne smo stvari lako dolazili jer Goebbelsu je bilo važno da se o tome priča - o Goebbelsu kao zavodniku. I o najsitnijim pojedinostima njegovih afera s glumicama, uglavnom filmskim zvijezdama. Javnost je trebala znati je li ova ili ona žena provela noć s velikim malim Goebbelsom - kazala je Roussel.

Foto: Wikipedia

Goebbels je imao mnoštvo ljubavnica, ali ga je samo 22-godišnja Lida Baarova, koja je u Berlin došla iz rodne Češke 1934. doslovno oborila s nogu. Zaručnik fatalne Lide, slavni njemački glumac Gustav Fröhlich, razveo se od svoje žene Židovke kako bi mogao nastaviti svoju glumačku karijeru. Par je objeručke prigrlio nacističke ideale kako bi napredovali u karijeri te su snimili nekoliko zajedničkih filmova.

Goebbels je u vrlo kratko vrijeme doslovno postao opsjednut 17 godina mlađom Lidom. Zaljubio se kao dječarac.

Foto: Profimedia Lida, njezin zaručnik Gustav Fröhlich i Goebbels 1936. u Berlinu

Zaveo je tu češku ljepoticu na svojoj jahti uz mjesečinu, a u iduće dvije godine postao je posve zanesen njome. Ona je čak odbila ozbiljnu ponudu Hollywooda za uspješnom karijerom, odlučila ostati u Njemačkoj i uživati sa svojim ljubavnikom Goebbelsom.

Svirao joj je klavir, kuhao..

- Jedna bračna nevjera pretvorila se u fatalnu ljubavnu aferu. 'Sat iskušenja' asocijativno se zvao film u kojem je Goebbels skrenuo pozornost na češku glumicu Lidu Baarovu. Zatim je počela uobičajena igra: cvijeće, pozivi, uloge i udvaranje.

Dvadesetdvogodišnjakinji, u to doba još uvijek zaručenoj s glumcem Gustavom Fröhlichom nakon početnog se oklijevanja svidio ministar koji joj se udvarao. A Goebbels je proživljavao svoju drugu mladost. Kad god je to mogao mladu ženu bi poveo na ladanje na Bogensee gdje im nitko nije smetao. Bezuspješno se okušavao kao kuhar amater, svojoj je gošći svirao na klaviru i sve se više uplitao u djetinjastu romansu. Producent je išao tako daleko da je lansirao film sa Lidom Baarovom u glavnoj ulozi, za koji je kao predložak otvoreno uzeta njihova ljubavna priča, ali koji je ubrzo završio na crnoj listi filmskih kritičara.. bez imalo se ustezanja ljubavni par počeo pojavljivati u javnosti na filmskim premijerama, sve dok se o toj aferi nije počelo pričati po gradu i cijeloj državi - piše u svojoj knjizi Hitlerovi pomoćnici Guido Knopp.

Foto: Hoffmann Sa ženom, djecom i Hitlerom

Do jeseni 1938. godine, brak Goebbelsa i Magde, s kojom je tada već imao troje djece, bio je pred raspadom. Goebbels je čak i jednom trenutku htio sa Lidom pobjeći u Japan i tamo prodavati kravate. No onda se u cijelu priču upetljao Führer kojemu nije padalo na pamet da udovolji svom ministru i pošalje ga kao veleposlanika u Japan.

Hitler nikad nije bio ravnodušan prema Magdi tako da su čak flertovali i očijukali kad je Goebbels bio s njima u sobi. Prema mnogim svjedočenjima ona je zapravo maštala o intimnoj vezi s Hitlerom. Kad mu se požalila da je njezin suprug izgubio glavu za mladom i lijepom češkom glumicom Hitler je intervenirao. Inzistirao je da par ostane u braku, pa Goebbels nije imao alternativu nego poslušati svog Führera.

Foto: Imdb

Razočarani ljubavnik: 'Život je tako nemilosrdan i okrutan'

- Kad je, što je bilo neizbježno, supruga, koja baš i nije uvijek držala do bračne vjernosti, doznala za aferu, pokušali su se snaći u menage a trois. Život u troje s mladom suparnicom nije mogao dugo potrajati. Goebbelsovo zaklinjanje u vjernost vrlo se brzo pokazalo zavaravanjem pa se iznervirana supruga na kraju odlučila za razvod. No o takvim su razvodima u Trećem Reichu odlučivali šefovi. Ministrovi suparnici na Hitlerovom dvoru nisu propuštali priliku da glavnog suca obavijeste o svim pojedinostima pikantnih afera. Prema razuzdanom životu svog učenika učitelj je bio prilično blagonaklon. Ali skandal oko rastave baš sada, kada je vjenčanje ministra obrane, Wernera von Blomberga, s bivšom prostitutkom izazvalo toliki bijes? Ljubavna veza sa Čehinjom u trenutku kad diktator planira okupaciju njezine domovine?

Ministar propagande koji je spreman povući se i otputovati iz zemlje, baš sada kad se u inozemstvu valja pokazati jakim? Za Hitlera to nije dolazilo u obzir. Preuzeo je stvar u svoje ruke, što je Goebbelsa, koji je strasno varao svoju ženu, itekako dojmilo. Naredio je da se par pomiri i Goebbelsu zabranio svaki kontakt s Lidom Baarovom.

Filmska karijera mlade dive naprasno je okončana. Gestapovci i prislušni uređaji od tog su trenutka pratili svaki njezin korak. Razdvojeni ljubavnici bavili su se mišlju o samoubojstvu, a Goebbelsov dnevnik preplavilo je samosažaljenje: 'Živim kao u snu. Život je tako nemilosrdan i okrutan' - opisuje povjesničar Knopp u svojoj knjizi jade zaljubljenog šefa propagande.

Foto: Profimedia Lida 1936. godine, u vrijeme kad je postala Goebbelsova ljubavnica

'Bit ću čvrst iako mi srce puca..'

Bio je svjestan da se na radost svojih protivnika izložio opasnosti da izgubi Hitlerovu naklonost. Prijemi i sastanci u to doba održavali su se bez njega

- Hladne gospodareve zapovjedi malog su doktora preplašile i dojmile ga se. Bilo je jasno da se mora pokoriti sučevoj odluci. Hitlerova naklonost bila mu je važnija od bilo kakvih vlastitih osjećaja. 'Bit ću čvrst' naređuje sam sebi u dnevniku, 'iako se osjećam kao da će mi puknuti srce. Sad počinjem novi život. Težak i nemilosrdan, posvećen obvezama. Mladost je prošla' - zapisao je Goebbels.

Nakon kratke poštede Lida Baarova je uz Goebbelsov pristanak protjerana u Prag, kamo su na njezinu nesreću ubrzo ponovo umarširale njemačke trupe. A zavađeni supružnici pod Hitlerovim su nadzorom u Berghofu sklopili novi bračni savez.

Foto: o.Ang.

Doduše, nije da je i sam Hitler ostao imun na čari mlade i šarmantne Čehinje. Kad su se prvi put susreli ostao je zapanjen. Podsjećala ga je na njegovu nećakinju Geli Raubal u koju je bio zaljubljen, a koja je ubila njegovim pištoljem u njegovom stanu 1931. godine.

Zbog njezinih grijeha nastradale joj majka i sestra

Na kraju rata saveznici su je optužili za kolaboraciju s nacistima pa je bila zatvorena nekih godinu i pol ali je na kraju puštena zbog nedostatka dokaza. Njezina sestra također glumica bila je zbog nje na crnoj listi a poslije je izvršila samoubojstvo. Njezina majka je od silnog stresa, a i ona je ispitivana, umrla nakon srčanog udara

Nakon puštanja iz zatvora odselila je 1948. godine u Austriju gdje je živjela do kraja života. Udavala se dva puta, jedno vrijeme je provela u Italiji gdje se pojavila u nekoliko filmova. Vraćala se u Češku u nekoliko navrata nakon 1989. godine a oni koji su je upoznali govorili su o njoj kao o prilično tužnoj, a iznimno lijepoj starici...

- Kada je 2000. umrla češko ministarstvo kulture odbilo je staviti cvijeće na nje grob. Na pitanje zašto jedan visoki dužnosnik iz ministarstva odgovorio je: 'Bila je suradnica'. Kad sam pitao imaju li dokaza o tome odgovorio je da tako ljudi pričaju. Ona će na svom imenu zauvijek imati tu mrlju - kazao je Stanislav Motl jedan od ljudi s kojima je bila u kontaktu i koji je napisao jednu njezinu biografiju.

No i slavni češki spisatelj Jozef Škvorecký također je 1983. zapisao uspomene Lide Baarove u kojima je talentirana glumica iskreno pričala o svojim umjetničkim počecima, o profesionalnim i privatnim uspjesima i neuspjesima. O ljubavi Goebbelsa i Baarove snimljen je 2016. film 'The Devil’s Mistress' kojeg je režirao Filip Renc. Originalni naslov mu je 'Lida Baarova'.

Tema: History