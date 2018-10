Zbog novog zakona: Cigarete i alkohol drastično poskupljuju?

Novi prijedlog Zakona o zdravstvenom osiguranju (ZOZO) uskoro bi trebao biti na e-savjetovanju. riječ je o zakonu koji propisuje prava građana te njihove, ali i obveze države, preciznije proračuna prema zdravstvenom sustavu, kao i izvore prihoda.

Kako javlja Jutarnji list, predlaže se uvođenje nekih novih prihoda, poput onih od maloprodajne cijene svake prodane kutije cigareta, kao i žestokih alkoholnih pića, a povećao bi se i prihod od osiguravajućih društava, odnosno premija obveznog automobilskog osiguranja za liječenje stradalih u prometnim nesrećama.

Cigarete i žestoki alkohol po tom novom zakonskom prijedlogu poskupjeli bi oko 50 posto u odnosu na sadašnju cijenu, izdvajanje iz premija obaveznog osiguranja automobila iznosilo bi 7 umjesto sadašnjih 4 posto, a najviši iznos participacija za one koji ne plaćaju dopunsko osiguranje bio bi 4000 kuna umjesto dosadašnjih 2000 kuna. Prema tom bi prijedlogu kutija cigareta koja sada košta 20 kuna nakon usvajanja zakona koštala 30 kuna.

To bi trebalo donijeti oko dvije milijarde novih prihoda u zdravstveni proračun te bi sustav na godišnjoj razini raspolagao s gotovo 25 milijardi kuna, što bi prema ministrovim riječima, “stabiliziralo zdravstvo i spriječilo nove gubitke”.

Protiv novih “taksi” na cigarete i žestoka alkoholna pića svoj su glas digli proizvođači, ustvrdivši da će to smanjiti potrošnju, a onda i prihode iz tih izvora ne samo njima nego i državnom proračunu. No, ministar odgovara da je to ujedno i pokušaj smanjenja broja ovisnika o alkoholu i cigaretama.