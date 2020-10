Zbog oštećene Katedrale mise Franjevaca služe se u Komediji

<p>Zbog potresa i štete u Katedrali i u Crkvi svetog Franje na Kaptolu, franjevci s Kaptola su u nedjelju ponovo slavili euharistiju, ali na drugoj lokaciji. I to u kazalištu Komedija koje je nekada bio franjevački prostor. </p><p>- Možda se može reći i da je to nekako proročka gesta. Naime, ovu zgradu su braća franjevci i gradili početkom 20. stoljeća zbog potreba pastorala. Nakon Drugoga svjetskog rata zgrada je nacionalizirana, kako je to već bilo sa svim drugim sadržajima Crkve, isto tako su postupili prema nama, rekao je fra Milan za Hrvatski katolički radio, a prenosi <a href="https://hkm.hr/vijesti/franjevci-nakon-zagrebackog-potresa-ponovno-slavili-misu-na-kaptolu/">Hrvatska katolička mreža</a>.</p><p>Nadodao je kako je to "prvo misno slavlje uopće u ovim prostorijama". Osim štete u Crkvi svetog Franje, zbog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka, stradao je i samostan Sv. Franje na Kaptolu 9. Toranj crkve je pun napuklina, a samostan je statički nesiguran.</p><p>- Čim riješimo toranj, pastoralni život ide normalno dalje, u crkvi i samostanu ćemo imati sve kao i do sada, izjavio je za Hrvatsku katoličku mrežu gvardijan fra Smiljan Berišić.</p><p>U kazalištu Komedija su na repertoaru redovni kazališni komadi. Otkazane su predstave 13., 14., 15., 20., 24., 27. i 29. listopada, i to predsrave 'Tulum u samostanu' (13.10.), 'Revizor' (14. i 15.10.), Najstariji zanat (20.10.), Legenda o svetom Muhli (24.10.), 39 stepenica (27.10.), Zaljubljeni Shakespeare (29.10.).</p>