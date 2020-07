Zbog pandemije potpora sportskim savezima olimpijskih i paraolimpijskih sportova

Potencijalan broj korisnika ove potpore su 22 nacionalna sportska saveza, a financijska sredstva osigurana su u okviru proračuna Središnjeg državnog ured za šport u iznosu 20 milijuna kuna

<p>Kako bi se ublažile posljedice zabrane svih redovnih aktivnosti sportskih klubova uslijed pandemije koronavirusa, koje su bile na snazi tri mjeseca, Vlada je u četvrtak na posljednjoj sjednici u ovom sastavu donijela Uredbu kojom je dopunila <strong>Zakon o sportu i omogućila dodjelu potpora nacionalnim sportskim savezima olimpijskih i paraolimpijskih sportova.</strong></p><p>- Time se omogućava, uz već postojeće mjere potpore očuvanja radnih mjesta u pravnim osobama, financiranje troškova održavanja natjecanja te prehrane i prijevoza sportaša na natjecanja nacionalnog ranga nacionalnim sportskim savezima olimpijskih i paraolimpijskih sportova - poručio je državni tajnik u Središnjem državnom uredu za sport <strong>Tomislav Družak.</strong></p><p>Potpore bi se odnosile, pojasnio je, na pojedinačna i ekipna liga natjecanja koja će se održati do kraja godine, a pravo na dodjelu potpore imali bi nacionalni sportski savezi čiji su sportaši i ekipe osigurale ili imaju priliku osigurati nastup na olimpijskim odnosno paraolimpijskim igrama u Tokiju, kao i oni nacionalni sportski savezi olimpijskih i paraolimpijskih sportova koji imaju veći udio registriranih sportskih klubova pojedinog sporta u Hrvatskoj. </p><p>- Ovaj je vid potpore nacionalnim savezima ustvari pomoć klubovima s obzirom da teret plaćanja održavanja natjecanja pada na njih, a prihodi koje ostvaruju ili bolje rečeno, ne ostvaruju, nisu ni približno dostatni za to, pa su mnogi klubovi ustvari pred gašenjem - istaknuo je. </p><p>Vlada je uz to usvojila i zaključak o produljenju mjere pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa kojim se omogućava dodjela potpore za osiguranje radnih mjesta i <strong>za mjesec lipanj.</strong></p><p>Potencijalan broj korisnika ove potpore su 22 nacionalna sportska saveza, a financijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u okviru proračuna Središnjeg državnog ured za šport u iznosu 20 milijuna kuna. <br/> </p>