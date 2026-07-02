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KAŽNJENI 21 UDARCEM

Zbog poljupca na TikToku javno bičevali mladi par u Indoneziji

Piše HINA,
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Zbog poljupca na TikToku javno bičevali mladi par u Indoneziji
Foto: STR / AFP / Profimedia
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Par je bio među šest osoba koje su istoga dana javno kažnjene nakon pravomoćnih presuda šerijatskog suda u Banda Acehu

Mladi par javno je bičevan u indonezijskoj pokrajini Aceh nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama, izvijestila je u četvrtak agencija Dpa. Mladi par, 22-godišnjak i 25-godišnjakinja kažnjeni su s po 21 udarac bičem u javnom parku u gradu Banda Aceh. Prvotno su bili osuđeni na 25 udaraca zbog prekršaja "ikhtilat", koji prema šerijatskom kaznenom zakoniku u provinciji Aceh zabranjuje intimne odnose između nevjenčanih osoba, no kazna je smanjena zbog vremena provedenog u pritvoru.

Slučaj je privukao široku pozornost nakon što je snimka nastala tijekom TikTok prijenosa uživo postala viralna u veljači. Par je bio među šest osoba koje su istoga dana javno kažnjene nakon pravomoćnih presuda šerijatskog suda u Banda Acehu.

Dvojica drugih muškaraca također su javno bičevana, svaki s po 28 udaraca, zbog prekršaja povezanih s intimnim ponašanjem.

Aceh, koji ima poseban autonomni status unutar Indonezije, jedina je regija u zemlji koja primjenjuje šerijatsko kazneno pravo uz nacionalni, pretežno sekularni pravni sustav. Autonomija je uvedena početkom 2000-tih godina nakon dugogodišnjeg separatističkog sukoba.

Javno bičevanje ostaje jedno od najkontroverznijih obilježja pravnog sustava u Acehu, a organizacije za ljudska prava takvu praksu redovito kritiziraju kao ponižavajuću i nespojivu s međunarodnim standardima.

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Komentari 2
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