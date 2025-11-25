Zbog požara na splitskom Pazaru uhitili muškarca (50)

Splitska policija uhitila je i kazneno prijavila 50-godišnjaka kojega sumnjiči da je sredinom listopada izazvao požar na splitskom Pazaru gdje je zapalio sklopive suncobrane, a vatra se proširila na kiosk koji je u potpunosti izgorio, doznaje se u policiji. Splitska policija izvijestila je da je dovršila istraživanje pokrenuto jer su očevidom nakon požara koji je buknuo 16. listopada u ulici Stari Pazar utvrđeni elementi kaznenog djela.

Provedenim istraživanjem su utvrdili sumnju da je 16. listopada oko 2,30 sati u ulici Stari Pazar 50-godišnjak, koji je u međuvremenu uhićen, uporabom otvorenog plamena ili žara zapalio sklopive suncobrane koji su se nalazili s vanjske strane kioska, nakon čega se vatra proširila na unutarnji dio kioska koji je u cijelosti izgorio.

U požaru je oštećen i stražnji dio još jednog kioska i stvari koje su se nalazile unutra, kao i vanjska jedinica klime na još jednom objektu. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 25 tisuća eura.

Muškarac je kazneno prijavljen zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te je predan pritvorskom nadzorniku.