Obavijesti

News

Komentari 0
KAZNENA PRIJAVA

Zbog požara na splitskom Pazaru uhitili muškarca (50)

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog požara na splitskom Pazaru uhitili muškarca (50)
2
Split: Tijekom noći izgorio je kiosk s pršutima na splitskom Pazaru | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Provedenim istraživanjem su utvrdili sumnju da je 16. listopada oko 2,30 sati u ulici Stari Pazar 50-godišnjak, koji je u međuvremenu uhićen, uporabom otvorenog plamena ili žara zapalio sklopive suncobrane

Splitska policija uhitila je i kazneno prijavila 50-godišnjaka kojega sumnjiči da je sredinom listopada izazvao požar na splitskom Pazaru gdje je zapalio sklopive suncobrane, a vatra se proširila na kiosk koji je u potpunosti izgorio, doznaje se u policiji. Splitska policija izvijestila je da je dovršila istraživanje pokrenuto jer su očevidom nakon požara koji je buknuo 16. listopada u ulici Stari Pazar utvrđeni elementi kaznenog djela.

Provedenim istraživanjem su utvrdili sumnju da je 16. listopada oko 2,30 sati u ulici Stari Pazar 50-godišnjak, koji je u međuvremenu uhićen, uporabom otvorenog plamena ili žara zapalio sklopive suncobrane koji su se nalazili s vanjske strane kioska, nakon čega se vatra proširila na unutarnji dio kioska koji je u cijelosti izgorio.

POŽAR NA PAZARU U Splitu izgorjela pršutoreznica
U Splitu izgorjela pršutoreznica

U požaru je oštećen i stražnji dio još jednog kioska i stvari koje su se nalazile unutra, kao i vanjska jedinica klime na još jednom objektu. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 25 tisuća eura.

Muškarac je kazneno prijavljen zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te je predan pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025