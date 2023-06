Zbog Pridea skuplja potpise za opoziv pravobraniteljice za djecu: 'Ne shvaća svoju ulogu'

U zadnje vrijeme vidimo da gospođa ne shvaća svoju ulogu ni svrhu Ureda pravobranitelja za prava djece i mislim da je vrijeme da se održi jedna ozbiljna rasprava u Saboru, istaknuo je zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica govoreći o pravobraniteljici za djecu Helenci Pirnat Dragičević, za čiji opoziv je krenuo prikupljati potpise ostalih zastupnika u Saboru.

Povod za ovu inicijativu je subotnji Zagreb Pride.

- Govorim o scenama od subote kad su vrlo mala djeca bila izložena stvarima kojima ne bi smjela, mislim da se svi moramo složiti da prerano seksualiziranje djece nije u njihovom interesu i da to vodi u potpuno krivom smjeru. Ja ću ustrajati u tome, iako nisam siguran da li ću uspjeti skupiti 30 potpisa, ali sam dobio podršku iz više Klubova, što ukazuje da ipak postoji svijest u Saboru da ova tema zaslužuje veću pozornost - kazao je Bartulica dodavši kako mu brojni zastupnici sa strane potiho govore da bi vrlo rado potpisali ovu inicijativu.

- Posebno iz redova HDZ-a. Slažu se s time da gospođa ne opravdava povjerenje, zabrinuti su, međutim nisu u stanju to potpisati jer tako to funkcionira u njihovu Klubu, moraju se pokoriti mišljenju vodstva i ne slijediti svoju savjest. Neću ih imenovati, ali su brojni i mislim da to ukazuje na veliki problem da vodstvo HDZ-a nije u stanju prepoznati kad su dječja prava ugrožena. Ovom temom ćemo se baviti godinama, događa se i u drugim zemljama, ali ako već postoji Ured pravobraniteljice za prava djece, mislim da bi trebala ozbiljnije shvatiti svoj posao. Mislim da je njen zaključak da neće ništa poduzeti nakon što se sastala sa skupinom roditelja je alarmantan - rekao je.

Upitan što uopće pravobraniteljica može napraviti, Bartulica poručuje kako je njezina uloga upozoriti na prijetnje i ugroze djece.

- Neprimjereno je izlagati djecu prerano određenim stvarima i u školstvu i u društvu općenito - kazao je.