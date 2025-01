Zbog problematičnog učenika pobuna u Puli. Gradonačelnik apelira: Odustanite od bojkota!

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić obratio se danas roditeljima djece jedne pulske škole koji zbog problematičnog učenika ne žele svojoj djeci dopustiti povratak na nastavu. Gradonačelnik je apelirao na nadležne da se ide u izmjenu pravilnika o pedagoškim mjerama, ali i pozvao roditelje učenika te škole da odustanu od bojkota nastave. Osvrnuo se i na nove sigurnosne protokole koji se od sutra uvode u škole.

Pokretanje videa... 06:23 Pula: Gradonačelnik Filip Zoričić o zaštitarima u školama | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

- Stručne službe su odradile svoj dio posla i sve su napravile prema pravilniku. Donesena je odluka o preseljenju tog učenika iz jedne škole u drugu. Zakoni su takvi kakvi jesu i tu je sve napravljeno po pravilima i to je ta lokalna razina. Zanemareni su učitelji i nastavnici i došlo je do jednog nepovjerenja u sustav. Treba sačuvati djecu, ali i one koji rade u sustavu - kazao je Zoričić i dodao kako postoje modeli obrazovanja kod kuće kao jedan od načina na koji bi se ovakvi problemi mogli rješavati.

- Roditelji jesu zabrinuti, međutim tu se gubi povjerenje u sustav i stvara se i jedna vrsta medijskog linča pa i na nacionalnoj razini i onda se postavlja pitanje tko će u takvoj situaciji više raditi u školama - kazao je Zoričić.

Naveo je i kako je donesena odluka da se problematični učenik preseli u školu koja ima svo potrebno stručno osoblje kako bi se pomoglo tom učeniku.

- Strah roditelja je razumljiv i opravdan i zato shvaćam oprez roditelja, ali apeliram na povjerenje u sustav u obje škole te ih pozivam da odustanu od bojkota. Neka dijete dođe u razred, imat će pomoćnika u nastavi i bit će praćeno od stručnih službi kako bi se utvrdilo može li ono biti dio sustava - poručio je pulski gradonačelnik.

Apelirao je i na nadležne da se promijeni pravilnik jer, kako kaže, ta mjera o preseljenju iz jedne u drugu školu više nema smisla.

- Preseljenja se stalno događaju i to nije rješenje. Nije lako učiteljima, stručnim službama, pedagozima, psiholozima i logopedima. Svaka škola treba imati cijeli tim stručnjaka koji je potreban da bi se pomoglo djeci. Mi smo u Puli uveli mobilni tim, no ako škola ima takav sustav stručnih službi zasigurno će brže riješiti problem. To treba rješavati na nacionalnoj razini - istaknuo je Zoričić.

U svjetlu novih sigurnosnih protokola u školama, Zoričić je potvrdio kako će osam od jedanaest škola u Puli od sutra imati zaštitare i kako sve pulske škole imaju video nadzor. Tri su škole zadovoljne već postojećim mjerama i brojem tehničkog osoblja pa su odlučili da neće angažirati zaštitare.

- S naše strane napravljeno je sve što je trebalo, ali to je jedna organizacijska i materijalna odluka. No, problem je tak da mi kroz vrtiće i škole moramo početi vjerovati ljudima iz sustava - poručio je Zoričić.