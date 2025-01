Ravnatelji roditeljima poslali upute: 'Zaštitari, zaključana vrata, najave... Bit će izazovno'

Sutra počinje drugo polugodište u hrvatskim školama, a ravnatelji, profesori, učenici i roditelji suočeni su s novim izazovima nakon što je prvo polugodište završilo strašnom tragedijom u Osnovnoj školi Prečko gdje je u jezivom napadu 19-godišnjak ubio jedno dijete, a teško ozlijedio trojicu učenika i učiteljicu koja je stala u obranu djece.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 2. siječnja donijelo je Protokol o kontroli ulaska i izlaska iz škola po kojemu će se škole obavezno zaključavati, a ravnatelji su danas već krenuli obavještavati roditelje o načinima provedbe ovih novih pravila u školama.

Mnogi roditelji zabrinuti su kako će sve to u školama izgledati, a neki čak razmišljaju i o tome da sutra djecu ne šalju na nastavu.

Iz jedne osnovne škole obavijestili su roditelje kako od sutra škola mora biti stalno zaključana.

- Učenici koji nisu putnici u školu mogu ući najranije u 15minuta prije početka nastave (osim djece iz boravka koja dolaze u dežurstvo). Njih će na ulazu škole dočekati dežurna učiteljica. Djeca putnici po dolasku ulaze u školu . Na ulazu je spremačica i dežurni učitelj - stoji u e-mailu koji su dobili roditelji.

Nadalje, navodi se kako učenicima nije dozvoljen izlazak iz škole za vrijeme malih odmora, dok za vrijeme velikog odmora mogu izići na dvorište, ali isključivo uz pratnju učitelja/učiteljice.

- Učenici koji pohađaju produženi boravak mogu odlaziti kućama u 15.30 ili 16.30. Ovo vrijedi i ako su djeca vani u to vrijeme. Ukoliko roditelj dode ranije dužan je pričekati ispred škole - stoji u obavijesti, a dodaje se i kako će učitelji napraviti popis koja djeca u koliko sati odlaze kućama. Stoji i kako će učitelji djecu ispratiti do vrata tijekom odlaska iz produženog boravka.

U iznimnim slučajevima (dogovoreni pregled, vježbe, i sl) učenik može ranije otići iz boravka uz predhodnu najavu učiteljici dan ranije.

U obavijesti se navodi kako je roditeljima u školu zabranjen ulazak ukoliko se ne radi o unaprijed dogovorenom sastanku ili informacijama, a na ulazu u školu trebaju predočiti osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument s fotografijom za evidenciju.

Osim za osnovne, ovaj sigurnosi protokol vrijedi i za srednje škole. Roditelji srednjoškolaca također su počeli primati obavijesti ravnatelja o izmjenama koje ih sutra čekaju.

- Ulazna vrata škole bit će otključana prije početka nastave, nakon završetka nastave i pod velikim odmorom. To znači da će škola biti zaključana pod malim odmorima. ). Učenici će prolaziti samo kroz jedan glavni ulaz), kroz ostale se neće moći ulaziti/izlaziti. Na ulazu će biti dežurni domar i čistačica/e. Što se tiče Vašeg ulaska u školu kao roditelji preporuka je da se ne ulazi u školu ako to nije nužno potrebno. Prilikom ulaska u školu dužni ste pokazati osobnu iskaznicu ili neki dokument s fotografijom jer u protivnom nećete moći ući u školu. Ukoliko ćete dolaziti na individualne razgovore ili na roditeljski sastanak, kao razrednik Vas čekam na ulazu (naravno, dolazite uz prethodnu najavu). To su, za sada, neke osnovne informacije za funkcioniranje nastave od utorka - stoji u obavijesti koju su primili roditelji učenika jedne srednje škole.

Navodi se i kako pušenje pod malim odmorima u krugu škole neće više biti moguće, a neki su komentirali i kako će biti izazovno otići i po užinu.