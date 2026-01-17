Obavijesti

KRVAVI PROSVJEDI

Zbog represije, Iranu povučeni pozivi za minhensku sigurnosnu konferenciju

Zbog represije, Iranu povučeni pozivi za minhensku sigurnosnu konferenciju
Foto: Majid Asgaripour

Organizatori sigurnosne konferencije u Münchenu rekli su da su poništili pozive upućene iranskoj vladi za ovogodišnje izdanje od 13. do 15. veljače, nakon represije prema demonstrantima, prenosi France presse

Prije nekoliko tjedana, poslani su pozivi za nekoliko predstavnika iranske vlade. U svjetlu sadašnjih događanja, Konferencija o sigurnosti u Münchenu neće uvažiti te pozivnice, rekao je glasnogovornik događaja za AFP.

Prosvjedi zbog troškova života izbili su u Iranu 28. prosinca i postali jedan od najvećih događaja protiv režima od proglašenja Islamske Republike 1979. godine. Norveška nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) kaže da je najmanje 3428 poginulih, što su slučajevi koje je potvrdio IHR ili neovisni izvori.

Druge procjene govore o broju poginulih preko od 5000, ili čak neke o 20.000, ali nedostatak interneta otežava provjeru nevladinim organizacijama i medijima.

Ranije u petak, glasnogovornik njemačkog Ministarstva vanjskih poslova upitan je o izvješćima da je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči pozvan na minhensku sigurnosnu konferenciju: "S obzirom na krvavi obračun s prosvjednicima, ne vjerujemo da bi njegovo sudjelovanje bilo primjereno", odgovorio je.

- Savjetovali smo protiv tog poziva - rekao je glasnogovornik.

Minhenska sigurnosna konferencija godišnji je događaj na diplomatskom kalendaru koji redovito privlači vodeće svjetske političare.

Američki potpredsjednik J. D. Vance uzbunio je na konferenciji 2025. Europljane prihvaćanjem stavova populističkih stranaka, optužujući ih za potkopavanje demokracije i slobode izražavanja.

- Bojim se da je sloboda izražavanja u povlačenju diljem Europe - izjavio je, dodajući da ga je to „više zabrinulo“ od ruske ili kineske prijetnje.

