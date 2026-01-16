Smiruju se prosvjedi u Iranu

Smrtonosno gušenje prosvjeda izgleda da je zasad zaustavilo demonstracije u Iranu, prema skupini za ljudska prava i stanovnicima, dok su državni mediji u petak izvijestili o novim uhićenjima u sjeni američkih prijetnji intervencijom ako se ubijanje nastavi.

Nakon što je Donald Trump višekratno zaprijetio vojnom akcijom protiv Irana u znak podrške prosvjednicima, strahovi od američkog napada smanjili su se od srijede kada je američki predsjednik rekao da je dobio informacije da se smanjuju ubijanja.

Američki saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju i Katar, vodili su intenzivnu diplomaciju s Washingtonom ovog tjedna kako bi spriječili američki udar, upozoravajući na posljedice za širu regiju koje bi u konačnici utjecale na Sjedinjene Države, rekao je dužnosnik iz Zaljeva.

Bijela kuća u četvrtak je izjavila da Trump pomno prati situaciju na terenu, dodajući da su predsjednik i njegov tim upozorili Teheran da će biti "teških posljedica" ako se ubojstva povezana s gušenjem prosvjeda nastave.

Trump je rekao da je dobio informacije da je 800 planiranih pogubljenja zaustavljeno, kazala je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, rekavši da predsjednik "drži sve opcije na stolu".

Prosvjedi su izbili 28. prosinca zbog rastuće inflacije u Iranu prije nego što su se pretvorili u jedan od najvećih izazova do sada za klerikalni establišment koji vodi Iran od Islamske revolucije 1979. godine.

S obzirom da je protok informacija iz Irana ometen prekidom interneta, nekoliko stanovnika Teherana reklo je da je glavni grad miran od nedjelje. Rekli su da dronovi lete iznad grada, gdje u četvrtak ili petak nisu vidjeli znakove prosvjeda.

Iransko-kurdska skupina za ljudska prava Hengaw izjavila je da od nedjelje nije bilo prosvjednih okupljanja, rekavši da je "sigurnosno okruženje i dalje vrlo restriktivno".

„Naši neovisni izvori potvrđuju snažnu vojnu i sigurnosnu prisutnost u gradovima i mjestima gdje su se prethodno održavali prosvjedi, kao i na nekoliko lokacija gdje nisu bili veći prosvjedi“, kazao je za Reuters Hengaw sa sjedištem u Norveškoj.

Broj poginulih, kako je izvijestila američka skupina za ljudska prava HRANA, neznatno se povećao od srijede i trenutno iznosi 2677 ljudi, uključujući 2478 prosvjednika i 163 osobe identificirane kao osobe povezane s vladom.

Iranske vlasti opisale su nemire kao najnasilnije do sada, optužujući strane neprijatelje da ih potiču i imenujući naoružane osobe teroristima koji ciljaju sigurnosne snage i izvode druge napade.

Državni informativni medij Tasnim izvijestio je uhićenju velikog broja vođa nedavnih nereda u zapadnoj pokrajini Kermanshah.