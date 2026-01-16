Obavijesti

UMIRUJE TENZIJE

Putin uključio Moskvu u iransku krizu, nudi posredovanje i dijalog Izraelu i Teheranu

Piše HINA,
Putin uključio Moskvu u iransku krizu, nudi posredovanje i dijalog Izraelu i Teheranu
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u petak o situaciji u Iranu u odvojenim telefonskim razgovorima s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom te je ponudio posredovanje u regiji, objavio je Kremlj

Admiral

Putin je u razgovoru s Netanyahuom iznio ideje za jačanje stabilnosti na Bliskom istoku i izrazio spremnost Rusije da "nastavi posredničke napore i promicanje konstruktivnog dijaloga uz sudjelovanje svih zainteresiranih strana", objavio je Kremlj, dodajući će se o razgovoru s Pezeškianom oglasiti kasnije.

Na pitanje kakvu bi podršku Rusija mogla pružiti Iranu, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Rusija već pruža podršku ne samo Iranu nego i cijeloj regiji, te cilju regionalne stabilnosti i mira. To je dijelom zahvaljujući predsjednikovim naporima da pomogne deeskalirati tenzije."

Teheran žestoko guši nacionalne prosvjede koji su izbili krajem prošlog mjeseca, što je potaknulo američkog predsjednika Donalda Trumpa da upozori da bi mogao intervenirati.

Izrael i Sjedinjene Države prošle su godine u dvanaestodnevnom ratu bombardirali iranska nuklearna postrojenja. 

Rusija teži bliskijim vezama s Iranom od početka rata u Ukrajini, a Putin je prošle godine s Pezeškianom potpisao pakt o dvadesetogodišnjem strateškom partnerstvu.

Bilo kakva prijetnja opstanku iranskog vodstva bila bi ozbiljan razlog za zabrinutost za Moskvu, trinaest mjeseci nakon što je svrgavanjem sirijskog predsjednika Bašara al-Asada izgubila ključnog saveznika na Bliskom istoku.

Ranije ovog mjeseca SAD je zarobio venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, još jednog ruskog saveznika, kojeg je optužio za narko-terorizam.

Zapadne sile optužuju Iran da ima tajni plan za razvoj nuklearnog oružja, što Teheran poriče. Rusija ističe da podržava pravo Irana na mirnodopsku nuklearnu energiju.

