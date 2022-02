Mi smo za to da pravila budu sasvim jasna, a da oni koji ih zloupotrebljavaju budu sankcionirani. Ne možemo imati pravila koja se tumače na razno razne načine i da se ostavljaju na moral i etiku zastupnika da ih tumače na svoj način, ali ne možemo imati niti razlike između zastupnika koji žive u Zagrebu i onih koji dolaze iz gradova udaljenih nekoliko stotina kilometara, poručuje saborska zastupnica i predsjednica Centra Marijana Puljak na temu ukidanja razno raznih povlastica koje zastupnici dobivaju mimo ionako velikih plaća.

Tu su za one koji žive 50 kilometara od Zagreba državni stanovi, subvencioniranje najamnina i režija, putni troškovi, naknada za odvojeni život u iznosu od 1000 kuna, pa mjesečni paušal od 1500 kuna, koji dobivaju svi... Za naknadu za odvojeni život se ovih dana uspostavilo da uopće nema veze s odvojenosti od obitelji nego s prebivalištem, odnosno udaljenosti većom od 50 kilometara. Tako se iz troškovnika Sabora za prošlu godinu otkrilo da ju je i šef SDP-a Peđa Grbin, obzirom da je prebivalište ostavio u Puli, koristio sve do nedavno. I to ne bi bilo ništa sporno da on godinama ne živi sa suprugom s kojom je prije osam mjeseci dobio i dijete. Dakle, nije odvojen od obitelji, ali je na konto prebivališta iskoristio sve moguće mjesečne povlastice.

'Pravila treba jasno precizirati, a ne ih ostaviti na tumačenje zastupnika ovisno o njihovu moralu'

SDP-ov Arsen Bauk predlaže da se naknada za odvojeni život ukine, a Puljak to vidi kao populizam.

- Čini mi se da Bauk na neki način želi očistiti svoju nečistu savjest ili nečistu savjest svog predsjednika, koji nije trebao primati tu naknadu jer je živio s obitelji u Zagrebu. Ne smije postojati postojati razlika u pravima između zastupnika koji žive u Zagrebu, zbog čega su na neki način privilegirani blizinom Sabora i manjim troškovima, u odnosu na druge koji do Zagreba dolaze iz stotinama kilometara udaljenih gradova. I onda bi takvi zastupnici po dolasku na sjednice trošili od svoje plaće 4000-5000 kuna za najam stana i troškove života ovdje. Vrlo brzo bi umjesto Hrvatskog sabora imali Zagrebački sabor jer se nitko ne bi prijavljivao za tu funkciju - ističe Puljak.

Obični građani također imaju velike troškove prilikom preseljenja u drugi grad zbog posla pa ne dobivaju beneficije, konstatirali su novinari.

- Zato kažem da bi zastupnici koji su u Zagrebu bili na neki način privilegirani u odnosu na zastupnike iz drugih gradova i da se to mora jasnim pravilima riješiti - kaže.

'Sad imamo val populizma da se prava ukinu'

Upitana znači li to da je protiv ukidanja naknada, ponavlja kako treba vrlo jasno precizirati pravila.

- Za one koji zaista imaju povećane troškove jer na sjednice dolaze u Zagreb na neki način sve to mora izjednačiti s onima koji tu žive. Treba jasno reći na što se odnosi odvojeni život. Ako je to ostavljeno samo na prebivalište imat ćemo one koji prijavljuju prebivalište samo da bi dobili tu naknadu. Imali smo slučaj Frke Petešića koji je prijavio prebivalište tamo gdje ne prebiva, što je prekršaj, samo da bi dobio državnu nekretninu. I zbog svih onih koji zloupotrebljavaju ta prava, sada imamo val populizma da se ta prava ukinu. Ne treba ukinuti nešto što je opravdani trošak već one koji su to zloupotrijebili prozvati imenom i prezimenom i da oni snose odgovornost - poručuje pa navodi iz svog primjera.

- Ja sam isto mogla koristiti naknadu za odvojeni život, obzirom da imam prebivalište u Splitu, kao i državni stan u Zagrebu, no nije mi palo na pamet tražiti nikakvu nekretninu jer imamo stan od kćeri u kojem trenutno boravim - rekla je.

Most podržava ukidanje i redefiniranje naknada

Mostov Nikola Grmoja poručuje kako će podržati ukidanje naknade za odvojeni život.

- Jer je dosta ove priče o privilegijama zastupnika. Neka se sve redefinira i vidi što bi zastupnici trebali primati, što ne, što je pretjerano, posebno u ovoj krizi kada većina građana pokušava preživjeti - poručuje.

Klub Mosta je najaktivniji u Saboru, dodao je naglasivši kako u cijeloj priči fokus uopće ne bi trebao biti na privilegijama i velikim plaćama nego zaradi li zastupnik sve to svojim radom.

- Ima ljudi koji bi dali novac da budu saborski zastupnici, ne da budu plaćeni nego da oni mogu dati novac da dođu na ovo mjesto i da mogu odlučivati kamo će ići milijuni. Ovo je ozbiljan i odgovoran posao i treba biti plaćen na adekvatan način, ali sve to treba redefinirati - kaže.