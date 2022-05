'Zbog teške skolioze patim od neizdrživih bolova, a država ne želi pomoći jer sam punoljetna'

Tužna sam i jadna, ali odlučna sam izboriti se za svoje pravo. Ovdje se radi o mome zdravlju, o mome pravu na što normalniji život i za sve to me zakidaju, a pritom krše vlastite odluke, kaže nam Leonida Kifer (35), Daruvarčanka koja trenutačno živi i radi u Zagrebu.

Ovih dana dobila je odbijenicu HZZ-a za korektivnu ortozu zbog teške skolioze koja joj je dijagnosticirana u dobi od šest godina. Od tada do 18. godine nosila je ortozu. Prema najnovijem rješenju HZZ-a Područna služba Bjelovar, koje nam je dala na uvid, vidljivo je da je potvrđena odluka Povjerenstva Zavoda za ortopedska pomagala da joj se ne odobri "Ortoza po Cheneau, korektivna 139", jer nije predviđena za osobe starije od 18 godina. Pritom joj nije ponuđeno zamjensko pomagalo.

Pije jake lijekove protiv bolova

No ista ta ortoza odobrena joj je 2015., iako je i tad bila starija od 18 godina. Zbog iskrivljene kralježnice, ali i jedne kraće noge ortoza, kao i ortopedske cipele, ili barem ortopedski ulošci, pomažu joj da se kreće i živi bez bolova. Leonida ima priznat invaliditet od 60 posto tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta te ima pravo svake dvije godine na ortopedska pomagala. No već godinama udara u zidove birokracije.

Posljednjih mjeseci se sve teže nosi s bolovima, zbog kojih sad već dva puta dnevno pije i oksikodon, snažan lijek na bazi narkotika. Uz njega, pije i lijekove za želudac i štitnjaču, antidepresive, a zbog neprekidnih bolova sve češće mora popiti i lijek za spavanje. To je sve više ometa i u poslu, na kojemu dobar dio dana sjedi, ali i obavlja lakše fizičke poslove. Zbog svega toga ju je odbijenica HZZ-a natjerala da se obrati medijima.

Iste cipele nosi od 2015.

- Ortoza koju imam sad, kao i ortopedske zimske cipele, nabavljena je GoFundMe akcijom 2020. godine, kad su na moju javnu zamolbu poznati i prijatelji skupili 6000 kuna. Naime, od 2017. svaki moj zahtjev odbijaju argumentacijom da imam više od 18 godina ili da šifra ne odgovara pravilniku. Cipele koje sad nosim odobrili su iz 2015. Za nove sam dobila odobrenje, no u Hrvatskoj nema poduzeća koje bi mi izradilo ovakve kakve imam. Ako, pak, tražim doznaku za uložak, cipele ne mogu tražiti dvije godine - nabraja Leonida sve bizarne situacije s kojima se susreće.

Ovu hrabru mladu ženu javnost je već upoznala kroz njezin humanitarni rad, kao i osvještavanje javnosti o problemima osoba s invaliditetom. Rođena kao palčić, cijeli život bori se s brojnim zdravstvenim problemima, ali, kaže, neće odustati.

- Ako mi zaista država odbije odobriti ortozu koja će mi smanjiti bol, bit ću prisiljena opet moliti dobre ljude za pomoć, no to nije rješenje. Mislim da kao ljudsko biće zaslužujem život bez boli ili barem s manje boli. Ne mogu prihvatiti da država ne želi odobriti pomagalo za dostojanstveniji život. Umorna sam, ima dana kad me muče crne misli, jer kad te stalno boli cijelo tijelo, to nije život. No neću odustati, pa makar puzala na koljenima po raznim institucijama - zaključuje Leonida.

Najčitaniji članci