Ekonomski analitičari zbog novih carina nisu nimalo optimistični. Petar Vušković smatra da su tvrtke u farmaceutskoj, drvnoj i prehrambenoj one koje će najviše osjetiti carine. Mladen Vedriš malo je optimističniji
TRUMPOVE CARINE PLUS+
Zbog Trumpovih carina prijeti nam recesija i val otkaza? One će se loše odraziti na nas...
U trenucima dok globalna trgovina drhti pred novim valom protekcionizma, Sjedinjene Američke Države pod vodstvom Donalda Trumpa povlače radikalan potez koji bi mogao promijeniti pravila igre, ne samo za velike ekonomije, već i za male izvoznike poput Hrvatske. Najnoviji paket carina, koji je 7. kolovoza službeno stupio na snagu, trese međunarodne tržišne tokove, otvara trgovinske frontove diljem svijeta i baca novo svjetlo na geopolitičke odnose, posebno one između SAD-a, Rusije i Kine.
