Obavijesti

News

Komentari 5
TRUMPOVE CARINE PLUS+

Zbog Trumpovih carina prijeti nam recesija i val otkaza? One će se loše odraziti na nas...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 3 min
Zbog Trumpovih carina prijeti nam recesija i val otkaza? One će se loše odraziti na nas...

Ekonomski analitičari zbog novih carina nisu nimalo optimistični. Petar Vušković smatra da su tvrtke u farmaceutskoj, drvnoj i prehrambenoj one koje će najviše osjetiti carine. Mladen Vedriš malo je optimističniji

U trenucima dok globalna trgovina drhti pred novim valom protekcionizma, Sjedinjene Američke Države pod vodstvom Donalda Trumpa povlače radikalan potez koji bi mogao promijeniti pravila igre, ne samo za velike ekonomije, već i za male izvoznike poput Hrvatske. Najnoviji paket carina, koji je 7. kolovoza službeno stupio na snagu, trese međunarodne tržišne tokove, otvara trgovinske frontove diljem svijeta i baca novo svjetlo na geopolitičke odnose, posebno one između SAD-a, Rusije i Kine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’
’GDJE JE ZAKAZALA CRKVA?’

Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’

Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa
Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'
LIJEPA NAŠA TURISTIČKA

Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'

Neki su iznajmljivači priznali da kriomice gase klime u apartmanima, koje su gosti ostavili upaljene, kad im gosti odu na plažu. Drugi se ljudi pak zgražaju nad takvim ponašanjem i mole ih da ostave goste na miru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025