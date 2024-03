Zbog urasle dlačice pao u komu, organi su mu se gasili. Davali su mu 4% šanse da će preživjeti...

Nismo gubili nadu i kad su se svi ostali već pomirili, rekla je Michelle, sestra muškarca iz Teksasa koji je pred kraj 2022. godine bio na rubu smrti. Steven, u kasnim tridesetima, završio je na hitnoj zbog obične urasle dlačice na području prepona. No sve se zakompliciralo i morali su ga staviti u umjetno induciranu komu, nakon toga i na respirator, prenosi New York Post.

Doktori su rekli obitelji da se spremi na najgore jer su mu davali tek 4% šanse da preživi.

- Znali da negdje krvari unutra, ali nisu znali gdje. Pokupio je i rijetku bakteriju koja mu je napravila kaos u tijelu. Organi su mu se gasili jedan po jedna. Dobio je sepsu i stavili su ga na respirator. Doktori su mi rekli da se iz ovoga neće izvući, da nema više moždane aktivnosti - ispričala je njegova sestra Michelle.

Foto: tiktok

Urasla dlačica bila je tek početak noćne more. Nakon što se zarazio rijetkom bakterijom, dobio je i upalu pluća i akutni respiracijski distresni sindrom koji se javlja kao posljedica sepse i bakterijskih pneumonija. Samo od tog sindroma smrtnost je između 26 i 46%. No on je imao i niz drugih komplikacija pa su mu doktori davali minimalne šanse da će preživjeti. Operirali su mu srce, dva tjedna bio je na posebnom krevetu jer nije mogao normalno disati, a svakodnevno su mu izvlačili tekućinu iz pluća.

Čudesno se oporavio i za godinu dana opet je bio na nogama!

- Nikad nismo gubili nadu, hvala Bogu da nismo, jer sad je tu s nama - objavila je Michelle na TikToku.

