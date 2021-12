Republika Hrvatska je prilikom pristupanja EU formirala dvije nove institucije - jedna je Povjerenstvo za sukob interesa, druga je Povjerenik za informiranje kako bi se povećala transparentnost rada državnih tijela i kao jedna antikorupcijska mjera, istaknuo je u sabornici SDP-ov Arsen Bauk pa prozvao DORH zbog dva slučaja koja se tiču ova dva tijela.

Poručio je kako je Povjerenstvo za sukob interesa uputilo DORH-u prijedlog da podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu zbog odluke Visokog upravnog suda o članku 6. o načelima djelovanja.

- DORH to nije napravilo, to je njihova procjena, ali samo bilježimo da je stalo nasuprot Povjerenstvu za sukob interesa, a u korist političara, u ovom slučaju najviše u korist Vlade - rekao je Bauk.

U drugom slučaju, dodao je, Povjerenik za informiranje je donio odluku po kojem su tajni krediti HBOR-a javni te da se ta informacija treba objaviti. Opet DORH nije stao na njihovu stranu već HBOR-a.

- Na to se Uprava HBOR-a žalila i Visoki upravni sud je potvrdio odluku Povjernika i tajni ugovori su trebali postati javni. Na to je Uprava HBOR-a uputila DORH-u zahtjev za zaštitu zakonitosti i opet je DORH stao protiv institucije koja se bori protiv korupcije, dakle, protiv Povjerenika i uputio Vrhovnom sudu zahtjev za reviziju takve odluke - istaknuo je naglasivši kako je Vrhovni sud ovog puta stao na stranu Povjerenika za informiranje i donio presudu da se to treba objaviti.

'DORH ne radi svoj posao. A kada ga i radi, radi ga krivo'

No, DORH, naglasio je, ustrajno i trajno podnosi zahtjeve za zaštitu zakonitosti bez obzira na presudu Vrhovnog suda.

- DORH uporno ide u bitke za koje zna da će izgubiti jer je sud već presudio. Osim što troše novce poreznih obveznika i što ne rade svoj posao nego iz nepoznatog ili možda poznatog razloga sudjeluju u udruženom zločinačkom pothvatu s Upravom HBOR-a u opstrukciji pravosuđa i transparetnosti. Onda je potpuno jasno kako je moguće da se događaju propusti, kao u slučaju Žalac. Zato što ne rade svoj posao - poručio je.

A kada DORH i radi svoj posao, dodao je, radi ga krivo.

- DORH ima dva odjela - građanski i kazneni. Ovo što radi građanski, zaslužuje pažnju kaznenog odjela. A ovo što se događa sa 16 zahtjeva za reviziju, iako je sud već presudio, zahtjeva jedan skroman politički poziv. Ako smo radi slučaja Žalac pozvali glavnu Državnu odvjetnicu da podnese ostavku, onda radi slučaja HBOR-a možemo samo pozvati da sama sebe uhapsi - naglasio je.

Kako je predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, netom prije na izlaganje zastupnice Ivane Kekin citirao stihove Hladnog piva, čiji je frontmen njezin suprug, Bauk je izrazio nadu da će ga i on inspirirati na neki citat grupe Hladno pivo.

- Vama neću citirati stihove, vas ću kazniti, za vas najstrašnijom kaznom, morat ćete mi platiti kavu - rekao mu je Jandroković misleći na to kako Bauka nazivaju škrticom s Brača.