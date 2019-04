Zbogom, Agrokor: Od travnja s radom počinje Fortenova grupa

Agrokor s početkom travnja odlazi u prošlost, a s radom započinje Fortenova grupa koja će preuzeti poslovanje Agrokor grupe.

Od ukupno 159 kompanija koje djeluju u sastavu Agrokor grupe, implementacijom nagodbe 47 neodrživih kompanija se "zrcali" na nova društva Fortenova grupe s novim imenom "plus" pa će se tako, primjerice, poslovanje Konzuma nastaviti kao Konzum plus, Jamnice kao Jamnica plus itd.

Udjeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija prenijet će se na Fortenova grupu, a po prijenosu udjela te kompanije izlaze iz postupka izvanredne uprave.

Udjeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske kao i onih koje nisu u postupku izvanredne uprave na Fortenova grupu će se prenositi kada i ostala imovina, a prijenosi će se evidentirati sukladno zakonima mjerodavnih jurisdikcija, što je ranije moguće i na troškovno najefikasniji način.

Postupak izvanredne uprave će formalno trajati dok se ne završi postupak pripajanja starih, neodrživih društava Agrokora d.d. i dok on ne bude brisan iz sudskog registra.

Za ponedjeljak, 1. travnja sazvana je i prva skupština imatelja depozitarnih potvrda Aisle STAK-a, vlasnika nove Fortenova grupe.

Ta će se skupština održati u Amsterdamu i mogu joj prisustvovati svi imatelji depozitarnih potvrda.

Na toj će se skupštini između ostalog odlučivati i o imenovanju članova Upravnog odbora Fortenova grupe i njihovim naknadama.

U Upravnom odboru će biti ukupno devet članova, od kojih je osam neizvršnih članova i jedan izvršni član.

Predloženi neizvršni članovi Upravnog odbora su Daniel Boehi, Miodrag Borojević, Paul Foley, Kelly Griffith, Maksim Poletaev, Julian Michael Simmonds i Sergei Volk, dok je Fabris Peruško, izvanredni povjerenik Agrokora, kandidat za izvršnog člana Upravnog odbora Fortenova grupe.

Peruško je predložen i za glavnog izvršnog direktora Fortenova grupe, a zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber kandidatkinja je za zamjenicu glavnog izvršnog direktora i glavnu operativnu direktoricu.

Novi će vlasnici na skupštini glasovati i odluci o kupnji 51 posto dionica tvrtke Agrolaguna i 4,14 posto dionica tvrtke Žitnjak od tvrtke Agram Invest, po cijeni za 20 milijuna eura.

Postupak izvanredne uprave i nagodba u Agrokoru znači i promjenu vlasničke strukture pa tako najveći pojedinačni vlasnik postaje ruski Sberbank, koji će imati 39,2 posto udjela. Zajedno s ruskom državnom bankom VTB, koja drži 7,5 posto udjela, Rusi će u Agrokoru imati 46,7 posto vlasništva, imatelji obveznica 25 posto, Zagrebačka banka 2,9 posto itd.

