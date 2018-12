Zboraši poručili župniku: Vratit ćemo se, kad nam se ispričate

Župnik je taj koji bi se nama trebao ispričati, a ne obrnuto. Mi njega nismo vrijeđali, niti jednom riječju, niti u jednom dopisu. Nećemo ići u crkvu dok je god on tamo. I dalje slavimo Boga, ali njega nećemo slušati, poručuju bivši zboraši crkvenog zbora Župe Presvetog Trojstva u Reki.

Krajem studenog, tamošnji župnik Mario Križanac raspustio je zbor i optužio zboraše da šire mržnju, netrpeljivost te da tračaju. Velika prašina podigla se u malom mjestu Reka i već mjesec dana pljušte međusobne optužbe župnika i zboraša.

Župnik Križanac u velikom intervjuu za portal Book.hr opovrgnuo je navode kako je zbor raspustio usred mise i rekao da je to učinio na kraju mise, kada je čitao pastoralne obavijesti. Naveo je i kako ih nije raspustio jer su stari, već zato što su širili negativne emocije i zadirkivali nove članove.

- Nemam ništa osobno ni protiv koga, nego imam protiv karakteristika koje nisu dobre, kao što su: licemjerje, laž, ogovaranje, isključivost, koje su bile prisutne u zboru i štetile župnoj zajednici…Odmah sam se ispričao onima na koje se to ne odnosi. Kad sam to sve nabrojao, one su se prepoznale i nakon toga reagirale tako da su izašle u medije, napisale peticiju biskupiji da me smijene, itd - rekao je župnik za portal Book.hr.

Foto: Željko Hladika/24sata

Bivši zboraši i dalje čvrsto drže svoju stranu priče. Kažu da je župnik prije tjedan dana okupio pastoralno vijeće čiji su članovi potpisali da se slažu s raspuštanjem župnog zbora.

- Nije u redu ni od pastoralnih vijećnika što su to potpisali. Zbog čega su potpisali, je li ih prisilio, ne znam, ali po meni je to širenje klevete, trača i mržnje, ali ne s naše, već s njihove strane - priča nam nekadašnja članica zbora. Uvjerena je da će sukob sa župnikom biti još gori nakon blagoslova kuća i da će ih prozvati na još kojoj misi. Župnik je bivše zboraše zvao i na polnoćku, no oni nisu otišli.

- Nitko iz zbora nije otišao. Pa nazvao nas je zmijama otrovnicama, to je strašno. Neki dan sam prolazila tom ulicom, steglo me u grlu, to je moja Crkva, nije jednostavno otići. Ne znam što je još župnik u stanju poručiti ispred oltara. Može nam se ispričati preko javnih glasila, prihvatili bismo ispriku, ali uvjerena sam da to neće napraviti - zaključuje jedna zborašica.

Župnik Križanac o cijelom slučaju nije htio puno govoriti.

- Sve što sam imao za reći sam rekao. Ne bih davao nikakve izjave, nemojte se ljutiti - kratko nam je rekao.