Zbrka oko plina u Zagrebu: 'Dva sata čekam, ništa nisam riješio'

Nakon što je Međimurje-plin od 1. listopada preuzelo javnu opskrbu Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice plinom, ne jenjavaju redovi ispred Gradske plinare Zagreb - Opskrbe u Radničkoj ulici, kao i ispred obližnjeg Međimurje plina. U redovima se čeka i po dva sata, a čekaju uglavnom građani starije životne dobi - ljuti su, ogorčeni zbog zbrke koja je oko prelaska nastala. Kod Gradske plinare Zagreb-Opskrbe (GPZO) ostalo je oko 170 tisuća potrošača, no neki od njih su dobili akontacijske uplatnice Međimurje-plina. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je objavila upute tim potrošačima.

- Dobio sam akontacijske račune od Međimurje plina za tri mjeseca, iako sam podnio zahtjev da ostanem u Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi. Ali evo, kažu mi na šalteru da još uvijek nisu stigli pregledati zahtjeve svih građana, pa sam morao podnijeti novi zahtjev. Sad su me poslali da odem do Međimurje plina da mi oni izračunaju razliku koju moram platiti, a ja od potresa ni ne koristim plin, požalio nam se pred Gradskom plinarom Zagreb Denis Geci. Ivan Jurković nam je rekao da je i on dobio akontacije Međimurja za listopad, studeni i prosinac, a da ugovor s tom tvrtkom nije ni potpisao.

- Čekao sam u redu dva sata, a onda zbog bolova u leđima odustao, ništa nisam obavio!, ogorčen je gospodin Jurković.

GPZO odgovara kako dio kupaca nije mogao biti registriran kod njih do 1. listopada iako su dostavili dokumentaciju. Sustav nije bio u stanju podnijeti masovne prijelaze. Međimurje-plin ima pravo na naplatu samo dijela potrošnje, u razdoblju od 1. listopada do datuma početka ugovora kod GPZO, kažu za 24sata.

- Kako dio kupaca nažalost nije mogao biti registriran u Gradskoj plinari Zagreb – Opskrbi do 1.10.2024., koji je HERA propisala kao krajnji datum za odabir opskrbljivača, iako su dokumentaciju poslali/dostavili, svi kupci koji žele ostati u Gradskoj plinari Zagreb – Opskrba moraju naknadno pokrenuti postupak prelaska kod drugog opskrbljivača. Sustav učitavanja velikog broja zahtjeva za promjenu opskrbljivača na HROTE platformi nije dizajniran za masovne prijelaze kupaca jer unatoč tome što su neki krajnji kupci dostavljali zahtjeve u traženom pdf formatu, prilikom njihovog učitavanja sustav ih nije mogao prepoznati i prihvatiti. Nakon svakog masovnog učitavanja, sustav nije davao izvještaje o uspješnosti provedenog učitavanja, te nismo točno znali koji kupci su zabilježeni u sustavu, a koji nisu. O svemu navedenom izvijestili smo HERA-u i HROTE, kažu u Gradskoj plinari.

Dopisom koji je poslan 5.studenog obavijestili su, kažu, kupce o točnom datumu kad su u registru zavedeni kao njihovi kupci. Od tog će datuma račun za plin dobivati samo od odabranog opskrbljivača.

- Stoga savjetujemo kupce da na primljenim akontacijskim ratama opskrbljivača u obvezi javne usluge (Međimurje plin, op.a.) provjere razdoblje na koje se ta financijska obveza odnosi te zbog lakšeg postupka reklamiranja sami očitaju plinomjer (crna polja) i prema potrebi se obrate izdavatelju financijske obveze, zaključuje GPZO.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) kaže ovako: potrošači koji su ostali kod GPZO trebaju se obratiti Međimurje-plinu i Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi radi razgraničenja njihove potrošnje. Međimurje-plin je dužan u roku 30 radnih dana od dana početka isporuke plina od strane Gradske plinare Zagreb - Opskrbe obaviti konačni obračun opskrbe plinom za period u kojem je opskrbljivao plinom krajnjeg kupca. Kupci koji su ostali kod Gradske plinare Zagreb - Opskrbe ne trebaju plaćati ispostavljene akontacijske rate već trebaju pričekati konačni obračun Međimurje-plina, presudila je HERA. U slučaju da ispostavljene akontacijske rate od strane Međimurje-plina ne odgovaraju povijesnoj potrošnji plina u istom razdoblju prethodne godine, ili da trenutna potrošnja znatno odstupa od procijenjene potrošnje na akontacijskim ratama, preporuka je da se krajnji kupac javi Međimurje-plinu u cilju korekcije i usklađenja akontacijskih rata, zaključuje regulator.