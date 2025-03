Zdravko Mamić kao bankomat: Novac je davao u kuvertama ili iz džepa! Evo tko je sve dobio...

Četiri godine već traje suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama putem off shore računa. U tom je vremenu na Županijskom sudu u Osijeku saslušano 110 svjedoka i pregledano tisuće i tisuće stranica dokaznog materijala. Cijeli predmet broji jako puno pojedinačnih sudskih spisa pa ih se u sudnicu, a po potrebi u Zagreb na Vrhovni sud, doprema kolicima za teret i kombijem. Samo je optužnica USKOK-a sastavljena je na 690 stranica i odnosi se na sedam optuženih, no tijekom suđenja većina njih odlučila je priznati krivnju i nagoditi s USKOK-om.

U cijelom postupku bitno je doznati na koji je način Zdravko, uz pomoć brata Zorana i sina Marija, manipulirao novcem koji je godinama kolao kroz Dinamo i razne off shore račune. Njihovim odvjetnicima bitno je, pak, dokazati da je Zdravko, nastojeći izvući Dinamo iz financijske dubioze, u pogon kluba unio svoj privatni novac kojime je, između ostalog, isplaćivao neke nogometaše, na ruke.

Sudeći po iskazima svjedoka na sudu, nedvojbeno je da se Zdravko Mamić u tim periodima rada kluba doimao i ponašao kao bankomat nudeći i dajući novac na ruke kroz pozajmice, nagrade i razne naknade.

Najviše je novca dao igračima koji su u Dinamu igrali u vrijeme najveće krize, pa im je davao novac na ruke kroz pozajmice ili isplate bez pisanog traga, uz obrazloženja da je to novac na koji imaju pravo i klub neće tražiti povrat. Tako je plaćao Dražena Ladića, Silvija Marića, Mihaela Mikića, Jasmina Agića, Tomislava Butinu, Darija Zahoru i druge nogometaše.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedoči Josip Šimunić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Bilo je situacija kada mi je dao novac, a nisam potpisao potvrdu. Jednom sam od Zdravka tražio novac jer mi je prijetila blokada računa. On je nazvao šeficu računovodstva Vesnu Jurajić i rekao da mi isplati, a ona je odgovorila da klub nema novca. Potom je izvadio 20-30 tisuća eura iz džepa i dao mi. Kupio mi je i dva automobila. To je sve išlo na ime mojih potraživanja od Dinama -ispričao je Dario Zahora, koji je preko priznanica primio 65 tisuća eura od Mamića.

Kada je Dražen Ladić tužio Dinamo za 400 tisuća eura za zadnji ugovor, Mamić mu je ponudio 150 tisuća na ruke, no on to nije prihvatio. Takvu je isplatu, pak, prihvatio Agić. On je od Zdravka dobio 350 tisuća eura u gotovini.

I Joško Jeličić tužio je Dinamo za neisplaćenih 844 tisuće eura. Nagodbom je dobio 200 tisuća u gotovini osobno od Zdravka. Nekadašnji njemački reprezentativac Jens Nowotny na sudu je rekao kako je od Dinama, za šest mjeseci igranja, dobio oko milijun eura koje mu je, uglavnom u gotovini, isplaćivao Zoran Mamić.

- Kada sam pitao Zorana zašto dobivam novac tako, rekao je da je to normalno - posvjedočio je Nowotny.

Prijateljima lova bez pisanog traga

S 30 tisuća eura na ruke 'počastio' je Zdravko i Nikolu Jurčevića kada je počeo raditi kao trener u Dinamu. Bio je to dogovoreni jednokratni dio uz plaću od 6 tisuća mjesečno.

- To tada nije bila uobičajena praksa - rekao je Jurčević.

Novac na ruke dobivao je i Božidar Šikić, danas čelni čovjek NK Lokomotive i dugogodišnji prijatelj Zdravka Mamića.

- Bio sam direktor škole nogometa u Dinamu od 2002. godine i naredne četiri godine, sve dok nije osnovana NK Lokomotiva. Sa Zdravkom sam ušao u posao još 1999. godine. On je bio sposoban u poslu, a ja sam znao prepoznati odlične igrače. U Dinamo sam doveo Šimu Vrsaljka, Matea Kovačića, Brozovića, Pjacu, ukupno 17 igrača koji su u klub došli kao djeca, a danas su vrhunski svjetski igrači. Mamić mi je davao mjesečna primanja od tisuću-dvije maraka, a kao nagradu za dobar skauting sam znao dobiti i 100-200 tisuća. Ne sjećam se da sam mu ikada potpisivao priznanice za to - kazao je Šikić.

Osijek: Mario Mamić je priznao krivnju u slučaju pljačke u Dinamu | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Mamićevi prijatelji imali su poseban status kod 'šefa' Dinama jer im je uskakao u (novčanu) pomoć kada god su ga zatražili. Tako je i Igor Štimac na sudu ispričao da mu je Zdravko, 2013. godine, bez previše pitanja posudio traženih 300 tisuća eura, koje mu je isplatio na njegov račun u švicarskoj banci u tri navrata. Štimac mu je to, navodno, vratio.

Posebno darežljiv Zdravko je bio kada je upoznao Stanislava Lulića koji mu je otkrio sjajnog mladog igrača iz Makedonije. Zdravko je toliko bio zadovoljan mladim igračem da mu je odmah dao ugovor na 5 godina u Dinamu, a Lulića počastio kovertom s 25 tisuća eura, za trud i angažman.

- Poslije toga Zdravka više nisam vidio - rekao je Lulić.

Mamić je za dovođenje nogometaša Marija Grgurovića u klub počastio i njegovog tatu Šimu. Dobio je 12 tisuća eura temeljem ugovora o zastupanju, iako je Mario imao svog posrednika.

Novac za posredovanje u transferu igrača Dumitru Mitua od Zdravka je zatražio Boro Ivković iz Osijeka.

- Tražio sam 200 tisuća, ali Zdravko je pristao na 100. Rekao mi je da će mi dati novac za 15 dana. Novac mi je u Opatiji u koverti predao Nikky Vuksan, a tek kasnije sam otkrio da mi je u kovertu stavio 80 tisuća. Nazvao sam ga i pitao ga tko me je prevario, on ili Mamić - ispričao je Ivković.

Nakon što je suđenje već odmaklo Mamićev odvjetnik Filip Glavaš sudskom je vijeću dao stotinjak novih potvrda o isplatama potpisanih od osoba kojima je taj novac uručen, a koje mu je iz BiH poslao Zdravko Mamić. Iz njih je vidljivo da je Zdravko Mamić, primjerice, Giuseppeu Dioguardiu, nogometnom posredniku u transferu Carlosa Santosa de Jesusa od Mamića isplatio 50 tisuća dolara, dok je sam Santos preko potvrda primio oko 50-tak tisuća eura. Isto tako novac su dobivali i igrači Mario Jurić, Patric Kwedi, Mathias Chago Deugone, Mihael Mikić, Damir Krznar, Dumitru Mitu, Edin Mujčin, Etto, Kristijan Polovanec, Danijel Pranjić, Goce Sedloski, Ante Tomić, Davor Vugrinec, Dario Zahora... I to u iznosima od nekoliko tisuća eura svaki mjesec.