Zdravko Marić: Čovjek koji je osmislio najzdraviju zabavu za više od 2,7 milijuna djece

Sportske igre mladih, prema broju natjecatelja, najveća su amaterska sportska manifestacija za djecu i mlade u Europi, koja je tijekom 28 godina postojanja uspjela okupiti više od dva milijuna i sedamsto tisuća djece. Sa svojim začecima u Splitu, ovaj projekt pravi je primjer hrvatskoga sportskog brenda, kroz koji su prošli i neki od naših najuspješnijih sportaša.

Sam fenomen Sportskih igara mladih nemoguće je objasniti a da se u cijelu priču ne krene od početka, s glavnim i odgovornim čovjekom - Splićaninom Zdravkom Marićem, koji je utjelovljenje pošalice da je uspio u životu onaj tko može u dva telefonska poziva doći do svakog na svijetu. Ako netko to doista može, onda je to Marić, sa svojom upornošću, te ne iznenađuje da je jedan kolega nedavno napisao kako bi, da se kojim slučajem nađe u nekoj nevolji, najprije okrenuo upravo njegov broj.

Priča o Sportskim igrama mladih, prema Marićevim riječima, počela je spontano, sad već davne 1996. godine, iz dječačke želje da za svoje prijatelje organizira neku vrstu zabave u splitskim Brdima. Kao dugogodišnji ministrant, mnogi su vjerovali i budući svećenik, shvatio je da Crkva okuplja djecu i mlade tako što svećenici organiziraju turnire, pa je poželio i on napraviti nešto slično - organizirati natjecanje koje će zabaviti djecu tijekom praznika. Na pitanje čega se sjeća iz tih prvih dana i samih početaka, Marić odgovara:

“S dvojicom prijatelja sam odlučio napraviti plakate kojima pozivamo na sportska natjecanja, nakon čega smo ih polijepili po školama i kafićima u kvartu, a ono što nam je preostalo stavljali smo pod brisače parkiranih automobila. Natjecanje smo nazvali Olimpijada mladih Splita, a čak smo dobili i dozvolu Olimpijskog odbora da koristimo to ime, uz uvjet da ‘olimpijske krugove’ odvojimo od sponzora. Nažalost, plakate smo već tiskali, a nije bilo ni novca ni vremena za nove, pa su ostali takvi kakvi jesu. Odaziv je bio fantastičan, oko 5200 djece natjecalo se u sedam sportova, a iz tih vremena postoji i bilježnica u kojoj su upisana sva imena natjecatelja.”

Express: Upornost i entuzijazam vaše ideje, ali i svih ljudi oko vas, bili su ključni za kontinuiran rast Igara iz godine u godinu, što je dovelo do toga da ovaj projekt postane jedan od najvećih i najmasovnijih u Europi. Koliko se toga promijenilo od te 1996. godine do danas?

Svijet se u posljednjih 30 godina promijenio u svim segmentima, u to nema nikakve sumnje. Naš put nije bio nimalo jednostavan. Naravno da smo prošli svakakve situacije, da se u samoj organizaciji promijenio veliki broj ljudi, ali je suština projekta, bez obzira na sve unutarnje i vanjske faktore, ostala ista. Od samog početka cilj je bio okupiti što veći broj djece, animirati ih da se prijave na natjecanja, a da pri tome za same sudionike sve bude besplatno.

Netko bi pomislio da je s razvojem tehnologije i ulaskom u digitalni svijet naš zadatak postao lakši u smislu da nam je lakše doći do djece, obavijestiti ih i pozvati na natjecanja, ali upravo je suprotno. Djeca su sve manje na igralištima, a sve više uz različite ekrane, što dovodi do manjka interesa za stvarni svijet, kretanje i boravak u prirodi. Posljedica svega toga je, naravno, pretilost i mnogi drugi poremećaji kod djece. Kako sam i spomenuo, na samom početku nam je bilo dovoljno da plakate zalijepimo u škole, a danas, uz svu moguću tehnologiju i ekspanziju društvenih mreža, mi ulažemo nevjerojatne napore da okupimo što veći broj djece na sportskim terenima.

Express: Razloga za zabrinutost je mnogo, na što već godinama upućuju i mnogobrojna istraživanja, ali mislite li da se nešto značajno može promijeniti u tom segmentu?

Kada razgovaram s ljudima o ovim stvarima, uvijek za primjer navedem jedno naše iskustvo iz 2006. godine. Tada nam je Hrvatska pošta postala sponzor i mi smo organizirali da sva djeca finalisti odu u posjet jednoj od poslovnica u Splitu te besplatno pošalju razglednicu obitelji ili prijateljima. Euforija koja je nastala oko te aktivnosti tada, danas bi bila nezamisliva.

Da nam danas to bude jedna od aktivnosti na finalu u Splitu, djeca bi sigurno bila bez interesa ili bi možda napravila neku ‘foru’ na društvenim mrežama. Uglavnom se sve svelo na šetnju do Vidilice ili Rive, snimanje selfieja i to je to.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Express: Poznato je se u okviru Sportskih igara mladih održavaju natjecanja u deset sportskih disciplina. Je li u tom pogledu bilo nekih promjena od početaka, te hoće li ih biti u sljedećim godinama?

Naravno da na početku nismo imali uključene sve sportove koje imamo danas, ali kao i u svemu, s vremenom smo proširili i taj segment, pa već godinama organiziramo natjecanja u malom nogometu, košarci, odbojci, odbojci na pijesku, rukometu, stolnom tenisu, tenisu, šahu, utrci na 60 m i graničaru.

Posljednje dvije-tri godine svi nas uvjeravaju da je e-sport budućnost, ali to je nešto što nećemo uključiti u svoj projekt. Nastavno na prethodno rečeno o digitalnoj eri u kojoj živimo, ne vidim da to može doprinijeti našem glavnom cilju i misiji. Djeca su ionako previše uz ekrane, a naš su cilj natjecanja, bavljenje sportom i promoviranje aktivnog načina života. Bez obzira na sva uvjeravanja, pa čak i velike sponzorske ponude koje dobivamo kako bismo krenuli u tom smjeru, e-sport nećemo uključiti u projekt.

Express: Cilj Igara jest da za sve sudionike, na svim razinama natjecanja aktivnosti budu besplatne. Sad ste naveli da unatoč ozbiljnim sponzorskim ponudama nećete uključiti e-sport. Koliko je, općenito, teško doći do sponzorstva i mislite li da će vaš stav kad je riječ o e-sportu utjecati na vaše dosadašnje uspjehe sa sponzorima?

Sportske igre mladih su tek prije pet ili šest godina postale neovisan projekt, koji se uglavnom financira kroz sponzorstva privatnih firmi i kompanija. Za razliku od mnogih projekata, ne oslanjamo se u potpunosti na financijska sredstva država u kojima naš projekt postoji i mislim da je to ključ naše stabilnosti i uspjeha. Naravno da je potpora države i politike važna, posebice, recimo, zbog infrastrukture, kako bismo uspjeli organizirati natjecanja, i naravno da je određeni dio sredstava koji, konkretno u Hrvatskoj, dobijemo kroz Ministarstvo turizma i sporta važan, ali većinski dio budžeta financiramo kroz sponzorske ugovore s kompanijama.

Nekoliko političkih prevrata, promjene vlada, velika globalna kriza 2008. godine – sve su to bile lekcije i pokazatelji da se ne smijemo u potpunosti osloniti na financiranje iz državnog sektora. S druge strane, gotovo svi naši trenutni sponzori su naši višegodišnji partneri, s kojima smo izgradili odnos uzajamnog povjerenja i zajedničkog ispunjavanja ciljeva. Ne mislim da će naše stajalište da ne uključimo e-sport bitno utjecati na naše odnose jer se iz godine u godinu trudimo ponuditi neke nove stvari i opravdati novac i povjerenje koje dobijemo od sponzora.

Express: Specifičnost vašeg rada ogleda se u činjenici da ne koristite ni e-mail ni društvene mreže. Letimičan pogled na zaslon telefona, na kojem iznad ikone za mailove svijetli crveni broj 2341, koji predstavlja broj nepročitanih mailova, jasan je pokazatelj kako funkcionirate.

Bez ikakvog pretjerivanja, ja sam čovjek koji voli izravan kontakt s ljudima jer smatram da samo izravnim kontaktom sugovorniku možeš informaciju prenijeti na pravi način. To se posebno odnosi na naš projekt i emociju koju želimo prenijeti i podijeliti s ljudima. Ako je u prvom trenutku nemoguće ostvariti kontakt u četiri oka, onda preferiram telefonski poziv u odnosu na poruke i mailove. Tad barem kroz boju glasa i način razgovora možeš ostvariti bliži kontakt.

Izravna komunikacija je moj adut, na tome je razvijen cijeli koncept Igara i svi ljudi koji rade na projektu djeluju po istom principu. Moja upornost, ali i upornost cijelog tima, slomila je i najtvrđe ljude. Za neke ljude su nam govorili da ih nikad nećemo dobiti na telefon, ali mi smo uspijevali. Jednostavno ne odustajemo. Dođemo do broja pa, ako se netko ne javi, zovemo iz hotelskih soba, sa stranih kartica kad smo u inozemstvu, i sl. Nekome je to možda čudno, ali kod nas funkcionira.

Express: A kad je riječ o sportašima? Čini se da tu nemate baš nikakvih prepreka i da oni odmah prepoznaju vaš trud i zalaganje u radu s djecom.

Stvarno se ne mogu sjetiti da nas je ikad ijedan sportaš odbio. Čak i kad možda ne znaju za projekt prije nego što ih mi kontaktiramo, vrlo su otvoreni i spremni za suradnju. Za one koji još nisu u projektu isključivi krivci smo mi jer ih još nismo kontaktirali. Neki su se, naravno, manje, neki više povezali s nama i onim što radimo, ali veliki je tu broj onih koji su postali i naši ambasadori. Godinama smo gradili sustav koji su prepoznali mnogi bitni ljudi i nama su od velike važnosti.

Jedan od njih je predsjednik Uefe Aleksander Čeferin te je upravo njegova povezanost i empatija prema Igrama jedan od glavnih razloga što od ove godine Igre organiziramo i u Sloveniji. Uključivanjem djece iz Slovenije želimo mu zahvaliti za sve što je tijekom proteklih pet godina, otkad je postao naš ambasador, napravio za Igre. Njegova podrška nam mnogo znači, a on, koji ima toliko empatije i razumijevanja, prava je osoba za poziciju na kojoj se nalazi i nešto je što treba nogometu, ali i sportu općenito u današnje vrijeme koje je puno izazova. Nerijetko naglasim kako je on za mene najbolji čovjek na svijetu, imajući u vidu poziciju koju obnaša kao predsjednik Uefe, a ipak je pun osjećaja prema slabijima i voljan im je uvijek pomoći i razumjeti ih.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Express: Ima tu još mnogo poznatih imena među vašim ambasadorima… To sigurno daje i na dodatnoj vrijednosti projekta, a za neke ste čak spomenuli da su i sami bili sudionici Igara.

Zaista veliki broj uspješnih sportaša s ovih prostora, pri čemu ne mislim samo na Hrvatsku nego i na Srbiju te Bosnu i Hercegovinu, sudjelovao je na Sportskim igrama mladih. Modrić, Mandžukić, Kramarić, Vrsaljko, Sandra Perković… Nedavno sam od Marija Pašalića i Dominika Livakovića tražio dresove za neke naše sponzore, pa iako ih nisam osobno poznavao, odmah su pristali jer su obojica sudjelovali na Igrama. Livaković se sjetio da smo mu poklonili Casillasov dres, a Pašalić kaže da i danas ima pohvalnicu iz jedne od sezona Igara. Perišića sam prije nekoliko tjedana želio pozvati da nas podrži na proglašenju Karla Heinza Rummeniggea novim ambasadorom Igara u Beogradu, a na kraju se u sve ‘umiješao’ Vrsaljko i sam ga pozvao. Kad sam ga pitao je li Perišić pristao, samo se nasmijao i odgovorio: ‘Rekao je naravno da ću doći, pa i ja sam nastupio na Igrama, to je nama kao djeci bilo sve!’. Takva sjećanja i njihov odnos prema Igrama nama su dovoljan pokazatelj da smo tijekom svih ovih godina radili dobar posao.

Ne mogu ne spomenuti da smo prošlog mjeseca predstavili i našeg novog ambasadora – gospodina Karla Heinza Rummeniggea. Bivšem osvajaču Zlatne lopte i jednom od najboljih nogometaša svih vremena dobrodošlicu u našu, kako mi to volimo reći, obitelj ambasadora, poželio je gospodin Johannes Hahn, povjerenik Europske komisije za proračun i ljudske resurse. On je isto sjajan primjer osobe koja je izvan nekog sportskoga kruga, a od prvog trenutka se oduševio projektom te nam pomaže u okviru svog djelovanja i dolazi na većinu naših događaja.

Želimo da ambasadori Sportskih igara mladih budu primjeri kako sudionicima na Igrama, tako i svoj djeci i mladima. Primjerice, Luka Modrić je ambasador Sportskih igara mladih posljednjih 10-ak godina i zadovoljstvo je imati takvog sportaša i prije svega takvu osobu kao primjer i uzor svima koji se natječu na Igrama. Priče poput Luke Modrića, koji je prošao jako težak put da bi uspio i na tom putu je ostao normalan moraju biti inspirativne za mlade i treba ih isticati. Za razliku od nekih mlađih koji nisu bili gladni, koji zbog toga danas odrađuju posao bez emocija, nije im stalo i lako odustaju, on je sve zaslužio odricanjem i radom, takvi ljudi me fasciniraju i drago nam je što su dio Igara.

Express: Već je dobro poznato da je projekt odavno prerastao granice Hrvatske. Igre se održavaju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, a spomenuli ste, od ove godine i u Sloveniji. Kako ste uspjeli pomiriti antagonizam i uspostaviti sustave među zemljama?

U 28 godina nije zabilježen niti jedan jedini incident. Uzimam u obzir sve ove godine, čak i kad smo projekt radili samo na području Hrvatske, jer znate da se nekakve neugodne situacije mogu dogoditi i na lokalnom nivou. Danas je takva situacija da bi se pročulo da je bio i najmanji problem, dok s druge strane, volio bih kad bi se pozitivnim pričama i projektima, ne samo u sportu, dalo više medijskog prostora. Prije 14 godina našu sportsku priču počeli smo u Bosni i Hercegovini, nakon toga, prije 11 godina, u Srbiji, ove godine smo i u Sloveniji, a naravno da ćemo težiti prema širenju i na Mađarsku, Italiju, Austriju, Crnu Goru i druge. Ovim putem moram naglasiti kako smo u svim državama prihvaćeni od vlasti, te bih ovim putem zahvalio Vladi Republike Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji nas podržava od samog početka u Srbiji, isto tako hvala Vladi Bosne i Hercegovine. Nadam se kako ću nakon prve godine Igara u Sloveniji moći zahvaliti i Vladi Republike Slovenije na podršci. Ove će godine u organizaciju biti uključeno 3700 ljudi, a u timu Sportskih igara mladih je 40-ak zaposlenika. Vjerujem da smo za sve ove godine pokazali kako se u ovoj našoj regiji, bez obzira na sve različitosti i sve loše okolnosti, mogu uspostaviti normalni odnosi poštovanja i međusobnog uvažavanja. Primjera radi, nama su na prošlogodišnju Međunarodnu završnicu u Splitu, osim po 350 djece iz svake države, stigli premijer RH, potpredsjednik Vlade RH, ministri u Vladi, dva ministra iz Srbije, ministar iz Slovenije, predsjednica Federacije BiH, premijer Federacije BiH, gradonačelnici Splita, Ljubljane i predsjednik Skupštine Grada Beograda, ali i mnogi sportaši, kao i ljudi iz svijeta biznisa, na čelu s Aleksanderom Čeferinom i Nasserom Al-Khelaifijem. Mislim da smo time još jednom pokazali što se sve može napraviti upornošću i predanim radom.

Express: Standardi su visoko postavljeni, posebno kad se prisjetimo kako je izgledala prošlogodišnja Međunarodna završnica. Naveli ste baš značajan broj visokih uzvanika, veliki broj djece, imali ste višesatne live prijenose aktivnosti s Rive i Prokurativa… Što Igre spremaju u ovoj sezoni?

Edukativnim radionicama ‘Zero waste – budi dio igre – čuvajmo naš planet’ još u siječnju smo počeli našu novu sezonu. Lokalna natjecanja su uveliko počela, kao i naš Dan sporta, koji organiziramo za najmlađe sudionike – djecu od 1. do 5. razreda osnovnih škola, koji se natječu u graničaru i utrci na 60 metara. I ove godine sve aktivnosti organiziramo pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, te i ovim putem zahvaljujem Vladi, na čelu s gospodinom Andrejem Plenkovićem. Svečano otvaranje Igara bit će 12. travnja u Zaprešiću, gdje ćemo organizirati sportski dan i natjecanje u graničaru i atletici uz zabavni popratni program, a za sve građane Zaprešića pripremili smo i večernji koncert Željka Bebeka. Na spomen Zaprešića, iskoristit ću priliku za zahvalu i potpredsjedniku Vlade te ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, koji nas prati i podržava posljednjih 14 godina, od kada smo mu predstavili naš projekt, kao tadašnjemu ministru obrane. Dugi niz godina nas osobno dođe podržati na svim većim događanjima koje organiziramo, a očekujemo ga i ove godine na svečanom otvaranju kao građanina Zaprešića. Kao i prethodnih godina, od kraja lipnja do kraja srpnja na programu su državna finala u svim sportovima, nakon čega slijedi i Međunarodna završnica u kolovozu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Express: Onima koji prate vjerojatno je poznato i to da su Igre, u suradnji s Arena Sport grupacijom, prošle godine pokrenule i TV emisiju vrlo neobičnog naziva – ‘(Ne)uspjeh prvaka’. Voditelj prve sezone bio je Mario Stanić i sudeći prema reakcijama, emisija je dobila svoju publiku. Mirza Džomba preuzeo je voditeljsku palicu i trenutno je u tijeku druga sezona, ali odakle uopće ideja za emisiju?

Baš kao i s Igrama, priča o emisiji pokrenuta je spontano. Neki su čak rekli da je to bilo potpuno očekivano, uzimajući u obzir sva naša poznanstva i mogućnosti koje imamo. Zapravo bi bila šteta ne čuti priče uspješnih sportaša, koji su idoli, uzori djeci i koji mogu biti inspiracija za buduće naraštaje. Ideja je bila da se pokaže druga strana medalje, odnosno da gosti ispričaju sve ono što im se dešava kad su svjetla reflektora ugašena. Sport je jako bitan za društvo i možda jedina prilika da ‘sirotinja pokaže zube bogatima’. Mislim da je priča svakog pojedinca koji je pristao govoriti za našu emisiju posebna i da se iz svake može saznati nešto novo.

Express: Uz sve što ste naveli, nameće se pitanje postoji li granica za ovaj projekt, odnosno do kada planirate rasti i ponestaje li vam možda snage?

Moram priznati da sam se pomalo već i zasitio, ali svaka me nova inicijativa gura dalje. Recimo, čuo sam da je Charlize Theron vrlo lijepo govorila o odmoru u Hrvatskoj, da joj je bilo prekrasno, a s obzirom na to da je ona majka dvije djevojčice, palo mi je na pamet da je pozovemo da sudi finalnu nogometnu utakmicu u kategoriji djevojčica. Ženski nogomet je u ekspanziji, a kad bismo to uspjeli napraviti, sigurno bismo privukli dodatnu pažnju. Uvijek kažem da ću raditi sve dok budem imao snage, ali zaista ne mogu odrediti do kada. Imam malu djecu, blizance, želim im se maksimalno posvetiti, a sve češće mi se događa da mi sin sakrije kofer ili da mi kći kaže: ‘Neće tata na put...’

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

2,7 milijuna

Tijekom 28 godina postojanja Igre su uspjele okupiti više od dva milijuna i 700.000 djece. Sa začecima u Splitu, ovaj projekt pravi je primjer hrvatskoga sportskog brenda

Karl Heinz Rummenigge

Bivšem osvajaču Zlatne lopte i jednom od najboljih nogometaša svih vremena dobrodošlicu u našu, kako mi to volimo reći, obitelj ambasadora, poželio je gospodin Johannes Hahn, povjerenik Europske komisije za proračun i ljudske resurse

Aleksander Čeferin

Predsjednik je UEFA-e te je upravo njegova povezanost i empatija prema Igrama jedan od glavnih razloga što od ove godine Igre organiziramo i u Sloveniji

BiH i Srbija

Ovim putem zahvalio bih Vladi Republike Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji nas podržava od samog početka u Srbiji, isto tako hvala Vladi Bosne i Hercegovine

Davor Božinović

Potpredsjednik Vlade i ministrar unutarnjih poslova, Davor Božinović, nas prati i podržava posljednjih 14 godina, od kada smo mu predstavili naš projekt

Luka Modrić

On je ambasador Sportskih igara mladih već posljednjih 10-ak godina i zadovoljstvo je imati takvog sportaša i prije svega takvu osobu kao primjer i uzor svima koji se natječu na Igrama.

