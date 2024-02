Čeferin oštro prozvao Bobana: On je cendravac i patetičan je! Znao je da se neću kandidirati

Zvonimir Boban prije nekoliko je tjedana dao ostavku na svojoj poziciji u Uefi, a kao razlog naveo je da će se Aleksander Čeferin i četvrti put kandidirati za predsjednika krovne europske nogometne federacije. Baš se Čeferin najviše zalagao za to da se ne može imati više od tri mandata.

Aleksander Čeferin danas je na Uefinom kongresu dao razloge zašto se neće kandidirati za četvrti mandat za predsjednika Uefe. Slovenac je odlučio kako će se povući s istekom svog mandata 2027. godine.

- Da budem iskren, umoran sam od covida, umoran sam od dva rata i besmislenih projekata takozvane Superlige - rekao je Čeferin na konferenciji za medije i dodao:

- Također sam umoran od samozvanih moralnih autoriteta koji su moralni dok se to ne kosi s njihovim osobnim interesima.

Čeferin je tu očigledno mislio na Bobana koji ga je svojim odlaskom iz Uefe prozvao i rekao da će njegova odluka o kandidaturi za četvrti mandat biti pogubna.

- Samo ću odvojiti dvije rečenice na samozvani moralni autoritet. Znate o kojoj osobi govorim i ne zaslužuje komentar s moje strane, ljudi koji ga poznaju će sami donijeti svoj sud. Evo samo jedne rečenice o njegovom patetičnom kriku o moralnosti. On je bio jedna od rijetkih osoba koje su znale da se neću kandidirati u 2027. Čim je saznao da ću to objaviti nakon Kongresa izašao je sa svojim narcisoidnim pismom. Nije mogao pričekati jer onda njegovo cendranje više ne bi imalo smisla. Sada razmislite, čije su osobne ambicije u pitanju? Čija je moralnost u pitanju? Da završim, jako sam sretan što sam napokon mogao objasniti moje gledište. Dobro je da sam to napravio ranije - oštro je rekao Čeferin, a zatim je završio svoje izlaganje:

- Ako trebate bilo kakav pravni savjet o meni, Uefi, cijenio bih kada biste me ranije kontaktirali ili barem nakon što poslušate ljude koji nisu pravnici i koji bi napravili bilo što da ostvare osobne želje.