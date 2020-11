Zdravko Marić prihvatio SDP-ov i IDS-ov amandman na proračun

Ministar financija, u ponešto izmijenjenom obliku, prihvatio dva oporbena amandmana na prijedlog državnog proračuna, SDP-ov i Kluba IDS-a, što je iznimno rijetka praksa svih Vlada kod izjašnjavanja o amandmanima

<p>Sredstva od 450.000 kuna za prevenciju nasilja među mladima osigurat će se smanjenjem unutar Vladina razdjela, rekao je ministar zastupnici <strong>Vesni Nađ</strong> koja je tražila da se ta sredstva osiguraju umanjenjem iznosa za obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije.</p><p>Marić je prihvatio i amandman Kluba IDS-a da država izdvoji 10 milijuna kuna za rekonstrukciju zgrade policijske postaje Poreč, s tim da će se sredstva za to osigurati u razdjelu MUP-a, a ne Sigurnosno obavještajne agencije, kako je predlagao Klub IDS-a.</p><h2>Podnesen 331 amandman, 20 nevažećih</h2><p>Hrvatski sabor prijepodne je počeo izjašnjavanje o amandmanima na predloženi državni proračun za iduću godinu.</p><p>Podnesen je 331 amandman, 20 ih je nevažećih, rekao je predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> navodeći kako će izjašnjavanje trajati cijeli današnji dan, a ako se ne stigne onda i u utorak.</p><p>Glasovanje o amandmanima i samom proračunu planirano je za srijedu, kada će Sabor raspraviti i oporbenu inicijativu da se iskaže nepovjerenje ministru gospodarstva <strong>Tomislavu Ćoriću.</strong></p><p>Ministar financija odbio je 20-ak oporbenih amandmana.</p><p>Među njima je i amandman SDP-ova Domagoja Hajdukovića da se u proračunu osiguraju namjenska sredstva za borbu protiv komaraca u pet slavonskih županija.</p><p>Nije prošao ni amandman Stjepe Bartulice (DP) da se uz postojećih 20 izdvoji još pet milijuna kuna za štete od elementarnih nepogoda jer je u proračunskoj zalihi i na poziciji Ministarstva poljoprivrede za to osigurano dovoljno sredstava.</p><p>Marić je odbio i amandmane Kluba zeleno-lijevog bloka da se za kupovinu prvih specijaliziranih helikoptera za hitnu službu izdvoji 54, 5 milijuna kuna, te da se osjetno povećaju sredstva za obnovu i jačanje sustava Civilne zaštite koji je, upozorava <strong>Damir Bakić, </strong>godinama zanemarivan.</p><h2>Nema zakonske osnove za institut majke odgajateljice</h2><p>Odbijen je i amandman Hrvatskih suverenista da se za institut majke odgajateljice osigura 510 milijuna kuna. Bez iseljavanja, godišnje samo prirodnim prirastom gubimo 15.000 do 20.000 stanovnika, a tim iznosom potaknuli bi mlade obitelji da imaju više djece i majkama osigurali dodatne prihode, argumentirao je <strong>Marijan Pavliček.</strong></p><p>Ne postoji zakonska osnova za taj institut, odgovorio je Marić i odbacio prozivke da Vlada "uopće više ne govori o demografiji".</p><p>Iako je ministar financija odbio oporbene amandmane, teoretski postoji mogućnost da ih kod glasovanja Sabor prihvati.</p>