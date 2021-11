Dio saborske oporbe ocijenio je u petak kako su nove mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite polovične, nedosljedne i nejasne, a dio ponovio poziv građanima da se cijepe.

Mjere Stožera su očekivane, ali, na žalost, i dalje polovične i nedosljedne, ocijenio je Domagoj Hajduković (Klub socijaldemokrata), ističući kako ni sada nije rečeno tko će te mjere kontrolirati.

I nakon njih, kaže, ostaju brojne nepoznanice - stječe se dojam da je lakše zatvoriti škole nego kafiće, ništa se nije čulo o tome što sa djecom koja će ostajati kod kuće?

Građani prvog i drugog reda

„Tresla se brda, rodilo se niš', odnosno rodilo se još više nelogičnosti, kaosa i pokazivanja neodlučnosti“, izjavila je Sabina Glasovac (SDP), navodeći kako tek za dva tjedna kreće šira upotreba covid potvrda za zaposlenike državnih i javnih službi, lokalne uprave.

„Jako je zanimljivo da u toj kategoriji nisu državni dužnosnici, ne samo saborski zastupnici, nego ni ministri, državni tajnici, suci Ustavnog suda itd. Ponovno, dakle građani prvog i drugog reda“, ustvrdila je.

Anka Mrak Taritaš (Glas) ističe kako je situacija u kojoj se nalazimo, i u kojoj samo danas imamo gotovo sedam tisuća zaraženih, alarmantna. I umjesto da se u toj situaciji donesu mjere koje su jasne, nedvojbene, provedive što radi Stožer – „ u meko“, ne bi se htio nikome zamjeriti, ocijenila je, upitavši se – dokle?

Ne mislim da treba narediti cijepljenje, tko hoće, neka se cijepi, tko ne, ne, lock downa ne treba biti, ali situacija je alarmantna, kazala je i upozorila kako ćemo na kraju godine imati više umrlih od korone, nego stradalih u Domovinskom ratu.

Stijepo Bartulica (DP) kaže kako nije jasno kako će se u novoj situaciji regulirati Zakon o radu, hoće li Vlada jednostrano mijenjati sve ili dio uvjeta ugovora, što će reći sindikati?

Postavlja se, kaže, načelno pitanje, ako se i cijepljeni mogu zaraziti i prenositi zarazu, zašto se i oni ne bi testirali?

Beroš je ministar zdravstva, ne covida

Velikim je propustom označio što se naš zdravstveni sustav nije na vrijeme pripremio za ovo stanje.

„Ministar Beroš je ministar zdravstva, ne covida, što će biti sa svim drugim pacijentima koji imaju teške bolesti i neće na vrijeme dobiti adekvatnu skrb“, upitao se.

Sandra Benčič (ZLB) pozdravila je uvođenje covid potvrda, smatra da ih je dosljedno trebalo uvesti svugdje gdje se okuplja veći broj ljudi, da se to ne odnosi samo na državna i javna tijela, nego i na privatna okupljanja – kafiće, restorane, šoping centre.

Apelirala je na građane da slušaju svoje liječnike, te poručila da je cijepljenje jedini mehanizam koji nas štiti od najtežih oblika covida,

Kad se donose mjere, izuzetno je važno da se zaštiti djecu i mlade, jer su oni već pretrpjeli ogromnu štetu , škole trebaju biti zadnje koje se trebaju zatvarati, kazala je Benčić i naglasila kako im odrasli u tom pogledu najbolje mogu pomoći – cijepljenjem.

Marija Selak Raspudić (Most) smatra da represija nije rješenje, a da bi se građani odgovorno ponašali moraju postojati institucije kojima vjeruju i koje im daju nedvosmislene informacije.

Covid potvrde diskriminiraju siromašnije

„Ne vjerujem da će ovo rezultirati valom novih cijepljenih, ako će poslodavci to (testiranje) plaćati, koliko je to trošak i možemo li si to priuštiti“, upitala se zastupnica koja smatra da covid potvrde diskriminiraju osobe slabijeg materijalnog statusa.

„Ako imate novca da si priuštite test, možete izabrati hoćete li se ili ne cijepiti, ako ga nemate, a morate negdje ići i ne možete si priuštiti testove, morate se cijepiti“, izjavila je.

Selak Raspudić je kazala da je preboljela koronu, da joj trenutno nije u planu cijepiti se i da nema važeću covid potvrdu.

Hajduković je pak rekao da u njegovu Klubu ima nekih koji nemaju potvrdu o cijepljenju, ali sa valjanim razlozima, iz Kluba HDZ-a, pak poručuju, da svi imaju covid potvrdu.