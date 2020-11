Zdravstvo bez novca: 'Otac mi ne može dobiti lijek za tumor jer je bolnica u dugovima'

<p>Dugovi bolnica diljem Hrvatske rastu, a posljedica toga je sve lošija skrb o pacijentima. Posebno to na svojoj koži osjećaju bolesnici na onkološkim odjelima kojima polako ponestaju terapije o kojima im doslovno ovisi život. Stanje je alarmantno u bolnicama u Zadru, Splitu i Puli u kojima nedostaje lijekova za najteže bolesnike.</p><p>U pulskoj bolnici onkološki i drugi pacijenti s teškim oboljenjima strahuju hoće li dobiti iduću terapiju. Zdenka Šverko, onkološka pacijentica u Općoj bolnici Pula za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3920800/rtl-na-onkoloskom-odjelu-pulske-bolnice-teski-bolesnici-ostali-bez-lijekova-odgadjaju-se-i-kemoterapije-i-u-zadru-i-splitu/">RTL</a> je rekla: "Ako ne dobijem terapiju bit ću loše, znači nama su svima potrebni ti lijekovi. Apeliram na ministarstvo, apeliram na Beroša dajte nam lijekove".</p><p>Dugovi bolnica rastu iz nekoliko razloga: lijekovi su sve bolji, ali i sve skuplji, raste broj prekovremenih sati, osobito uslijed korone, a novi izračun sati povećava troškove plaća. Zasad je riječ o kašnjenjima od nekoliko dana koja nisu opasna za život, no pitanje je i hoće li se stanje s isporukama lijekova pogoršati - donosi RTL.</p><p>Alarmantna je situacija i u Općoj bolnici Zadar. <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/otac-mi-ima-tumor-na-mozgu-a-zvali-su-nas-iz-ob-zadar-i-rekli-kako-ne-moze-primiti-lijek-jer-bolnica-zbog-dugova-nema-novca-za-njegovu-terapiju-1055297?fbclid=IwAR2DLS5aY8dXW_C4TLUido_k0HIOMUP8pmjuqj7-0NobCWPdxX0ryUsnMs0">Zadarski</a> donosi apel muškarca čiji otac ima četvrti stadij tumora na mozgu.</p><p>- Moj otac boluje od glioblastoma. Prošli tjedan je trebao započeti s četvrtim ciklusom terapije, ali je zbog loše krvne slike davanje terapije odgođeno za ponedjeljak. Pola sata prije nego što je trebao otići u bolnicu po lijek, nazvali su nas s Odjela i kazali kako ne može dobiti lijek jer je bolnica u dugovima i nemaju novca kako bi ga nabavili - rekao je sin čovjeka koji boluje od jednog od najtežih oblika tumora na mozgu.</p><p>- Sigurno postoji još ljudi koji su u istoj situaciji kao moj otac. On treba primiti još tri ciklusa terapije, a pitanje je hoće li primiti ijedan. Država pod hitno treba riješiti ovaj problem - ogorčen je muškarac koji je želio ostati anoniman. </p><p>Ravnatelj bolnice Željko Čulina rekao je kako dug bolnice do rujna iznosi 145 milijuna kuna, od čega su 111 milijuna kuna dugovi za lijekove i potrošni medicinski materijal.</p><p>- Terapija za bolesnika je naručena i isti će ju primiti prema predviđenom terminu. Do sada su svi onkološki bolesnici koji se liječe u Općoj bolnici Zadar primili svoju terapiju, a pacijent koji vam se javio terapiju će dobiti sljedećeg tjedna. Daljnje liječenje koje ovisi o isporuci lijekova od strane veledrogerija problem je s kojim se susreću sve zdravstvene ustanove u državi - rekao je Čulina. </p><p>Ukupni dug države veledrogerijama iznosi oko pet milijardi kuna, a veledrogerije hitno traže povrat najmanje 2,7 milijardi kuna. Ministar Beroš je najavio isplatu 1,7 milijardi kuna u roku deset dana, no veledrogerije tvrde da to nije dovoljno. </p>