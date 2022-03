Zekanović je Grmoji poklonio papirnatu piramidu: 'Otiđite u Visoko pa im se klanjajte...'

Prema HRejtingu više od 63 posto građana podupire povratak obveznog vojnog roka. O toj temi, ali i aktualnom rejtingu stranaka, poskupljenju hrane i energenata, potencijalnoj rekonstrukciji Vlade i ratu u Ukrajini razgovarali su u Otvorenom saborski zastupnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Preminula Madeleine Albright

Grmoja o rejtingu i Miletićevom statusu

Most prema HRT-ovoj anketi ima 10,2 podrške građana.

- Ankete nam uvijek daju niže postotke. Uvjeren sam da je naš rejting značajno bolji iako je i ovo fantastičan rezultat, građani prepoznaju što radimo u Hrvatskom saboru i javnosti. Prepoznaju građani da smo u ove dvije pandemijske godine bili na braniku ljudskih prava i sloboda - Mostov Nikola Grmoja.

Komentirao je i objavu Marina Miletića, kolege iz Mosta, koji je na Facebooku napisao: "Kad uzmemo vlast, počistit ćemo sve koji su radili protiv vjere i Hrvatske".

- Možda ta rečenica nije bila najspretnija. Međutim, treba uzeti cjelokupan taj njegov status u određenom kontekstu, on je govorio o lustraciji, želim podsjetiti hrvatsku javnost da je najsnažniji lustracijski potez u povijesti Hrvatske napravio upravo Most otvaranjem arhiva, a on je tu govorio o ljudima koji su činili zločine, udbaškim likvidacijama i da ti ljudi trebaju odgovarati - rekao je pa dodao:

- Ja ne znam tko bi normalan bio protiv toga. Ovo je demokratsko društvo, ja ću uvijek braniti slobodu govora i pravo Arsena Bauka ili bilo koga drugog u studiju da slobodno iznese svoj stav.

Zekanović Grmoji poklonio papirnatu piramidu

- Ja jesam za lustraciju, mislim da je treba provesti. Ali ne znam kako bi je mogli provesti u 2022. godini. Most se politički ne može naći jesu li lijevo, centar ili desnica. Ja ih zapravo politički ne mogu definirati. Zauzeli su prostor koji su zauzimali Živi zid ili Mislav Kolakušić. Oni na temama "ravnozemljaša" i populizma misle graditi svoju politiku. Vi ste to nazivali "plandemijom", a 15 tisuća ljudi je umrlo od korone - rekao je nezavisni zastupnik Hrvoje Zekanović pa oštro dodao:

- Toliko ste ljudski nisko pali da niste ljudima rekli - cijepite se. Vratit će vam se Sinčić, vratit će vam se Kolakušić, svi ti su koji su vam trenutno dali potporu jer nemaju druge parlamentarne stranke, koje također obilaze ove piramide u Visokom. Evo tu pripremio sam vam. To ste vi zapravo, to je moj dar za vas danas. Sa Sinčićem i Kolakušićem slobodno otiđite na "brainstorming" u Visoko, u BiH i klanjajte se piramidama. To je vaš limit, to ste vi.

Potom je Zekanović izvadio papirnatu piramodu i istu poklonio Grmoji.

Škoro: Hrvatska nije ekonomski neovisna

Domovinski pokret ima 6,3 posto potpore, a Miroslav Škoro koji je napustio tu stranku te je također nezavisni zastupnik kaže da mu nije žao što je stranku napustio.

- S užitkom sudjelujem u ovoj emisiji, propustio sam onu s globusom, ali evo nisam ovu s piramidama, uz dužno poštovanje rejtingu, mislim da Hrvatska ima puno važnijih problema. Uvijek kažu da riba smrdi od glave, kako mi često imamo priliku postavljati pitanja Vladi, onda vidite način kako se od premijera do ministara odnose oni prema namim saborskim zastupnicima. Vrijeme prolazi, a mi ga ne možemo vratiti - rekao je Škoro.

- Da bi se nešto kvalitetnije napravilo mi moramo biti energetski neovisni, a mi to nismo - kaže Škoro, komentirajući činjenicu da je barel nafte skočio na 121 dolar, u odnosu na 97 prošloga tjedna. Prodali smo svoju naftnu kompaniji, oni vode igru, prebacili smo im upravljačka prava. HDZ i SDP su to napravili, oni su bili u poziciji vlasti.

- Dodajem da nam je Slavonija prazna, da nam je Lika prazna, možemo doći u situaciju da ne možemo prehraniti svoje ljude. To je istina, naša industrijska proizvodnja nije na raziini 1988. godine - ističe Škoro dodajući da se ljudi boje biti članovi drugih stranaka zbog posla.

Kapulica: HDZ je najstabilnija stranka

Mario Kapulica iz HDZ mu je odgovorio:

- Ako se netko boji biti član stranke gospodina Škore, onda se boji zbog toga što nisu sigurni u kojoj će stranci ujutro osvanuti. Ako ste član HDZ-a, to je stranka koja postoji 32 godine, jasna je politika. Ne bi prihvatio teze da se ljudi boje HDZ-a ili SDP-a. Ljudi nemaju svoj strah, u skladu sa svjetonazorima se priključuju ili ih napuštaju. Teze nisu točne.

Komentirao je i rejting HDZ-a od 25 posto.

- Nakon šest godina mandata, dvije godine prije izbora, ovo je jedno prolazno vrijeme. HDZ je najstabilnija stranka. Uzmite SDP, gospodin Peđa Grbin kada je preuzeo stranku rekao je da je cilj doći do 20 posto potpore i da će biti predsjednik Vlade. HDZ-u se to neće dogoditi.

Bauk: HDZ po anketi ne bi imao većinu

SDP je na razini 16,1 posto.

- U odnosu na prošlu anketu je nešto više. Kada bi se ova anketa pretvorila u izborne rezultate s još nekim regionalnim strankama i drugima koji bi u pojedinoj izbornoj jedini prešli izborni prag, sadašnja vladajuća većina više ne bi bila većina i da bi HDZ trebao tražiti partnere unutar današnje opozicije, a i mi bi tražili partnere. Nama je cilj dobiti što više glasova da bi mogli u daljnjem postupku o sastavljanju parlamentarne većine razgovarati, rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

Dodaje da im je 20 posto na idućim izborima najmanji cilj, a da će biti blizu 30 posto.

- Rekao bi Tuđman, ako se dogodi to povijesno čudo, ja ću biti prvi koji ću vam čestitati - replicira Kapulica.

- Pa dobro, pripremite se - odgovorio mu je Bauk.

O vojnom roku

Prema anketi, 63 posto građana podržava obvezni vojni rok.

- Činjenica je da po zakonu on nije ukinut. Postoji vojna obveza koja je zamrznuta, bilo je ocijenjeno da nije potrebno. Zbog događaja u Ukrajini građani mogu imati svoj stav, radi se o iskrenoj bojazni za sigurnost, to je logična ljudska reakcija. Nadležna treba bi se trebala očitovati i da se o tome povede rasprava. Bitno je što misle mladi ljudi, žele li vojni poziv, kakav je odaziv na dobrovljno služenje - navodi Bauk.

Hrvoje Zekanović komentirao je situaciju s Hrvatima u BiH.

- Moram priznati da me strah. Hrvatima je situacija u BiH nikad gora, osim u ratu. Nemamo prikriveno bojkotiranje promjena. Bakir Izetbegović je jasno i glasno rekao da ne želi mijenjati ovaj izborni zakon, nakon višednevnih razgovora je odustao od toga. Stvorio je svoju političku poziciju na način da kada bi pristao na promjene da bi izgubio izbore - rekao je Zekanović pa dodao:

- On sad mora birati hoće li riskirati svoju političku propast ili će riskirati da država ode u propast. Poznavajući njega bojim se da bi se mogao dogoditi ovaj drugi scenarij. Tu je Hrvatska i mi preko EU možemo i preko Daytonskog sporazuma, možemo odraditi dosta toga. Bruxelles i Ankara imaju veliku utjecaj, ali se mogu dogovoriti. Mislim da oni mogu utjecati da Hrvati dobiju jedan status. Mora se donijeti.

BiH bez Hrvata ne bi bila BiH, dodaje Miroslav Škoro.

- Bitno je da mi podržimo odluku hrvatskog naroda u BiH da se njihov glas čuje. Hrvatska mora poslati glasnu poruku. Hrvata je manje, ali su konstitutivni narod.

- Predsjednik Tuđman je priznao BiH kao državu triju konstituivnih naroda. Ejup Ganić je u svojoj knjizi da u potpunosti razumije Franju Tuđmana jer je u strahu od toga da će doći trenutak kada će drugi birati predstavnike hrvatskog naroda - podvukao je Mario Kapulica.

Najčitaniji članci