Zekanović: Kako biste uništili mobitel? Pitam za prijatelja... Kovačević: Ovo su 'light' pitanja

Bivši šef Janafa Dragan Kovačević odazvao se na poziv Mostovog Nikole Grmoje na sjednicu Antikorupcijskog vijeća čiji je predsjednik, na javno saslušanje vezano uz INA-u, gašenje sisačke rafinerije, izdaje nacionalnih interesa. Kovačević je istaknuo kako nije htio potpisati memorandum o izvozu nafte u Mađarsku, što je rezultiralo gašenjem sisačke rafinerije te potvrdio kako je premijer Andrej Plenković na sastanku u Banskim dvorima rekao tadašnjem ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću da "se taj memorandum zgotovi i potpiše."

Nezavisni Hrvoje Zekanović pitao ga je za par savjeta.

- Kad biste došli u priliku uništiti mobitel bacajući ga sa savskog mosta, biste li ga samo pustili ili biste ga bacili malo dalje? Kakvu torbu bi koristili za 4-5 milijuna kuna kad biste stavljali u prtljažnik automobila, da li kofer ili torbu s patentom? Pitam za prijatelja - upitao ga je aludirajući na detalje iz istrage o tome kako je Kovačević bacio mobitel s mosta u Savu te da je u prtljažniku u torbi imao milijune.

Podsjetio ga je da je USKOK-ov optuženik.

- Kad govorimo o INA-i, je li veća politička odgovornost Bože Petrova za arbitražu u kojoj moramo platiti dvije milijarde kuna? Niste rekli bitnu stvar da je memorandum neobvezujuć. Cijelo vrijeme govorimo o konstrukciji, o nečemu, a nismo rekli zapravo ništa. Hrebak je rekao da je od vas dobio poluprijeteću poruku, komentirajte mi to. I kako vam je slušati Orešković, koja vam sad docira, a nedavno vas je molila, lobirala da proda Janafu svoje odvjetničke usluge? To ste vi rekli - naveo je niz konstatacija i pitanja.

Osvrnuo se i na Kovačević klub u Slovenskoj.

- Tamo je dolazio i predsjednik Milanović, jeste li s njim neformalno razgovarali o ovim temama - pitao je.

'Vaša pitanja su 'light''

Kovačević je odgovorio.

- Vaša pitanja su meni "light". Nisam bacio mobitele s mosta, ne znam kako bi to napravio, možda otišao na brod neki, dakle nisam, nikakav novac u nikakvom gepeku nije bio. Novac koji sam vozio je moj novac i mog partnera, a ono što vi čitate, ja ne mogu na to... Novac je bio za kupnju poljoprivrednog zemljišta, sutradan sam trebao ići u Slavoniju. Je li zakonom zabranjeno nositi gotovinu? Ima izvid, podignut novac, sve se zna. Bio je namijenjen za 200 hektara zemljišta, to je novca kao jedna polovna kuća u Šibeniku, a mi smo u Slavoniji trebali napraviti biznis. Neću ovu pozornicu koristiti za svoj slučaj. To je izmišljena, lažna optužnica bez ijednog jedinog dokaza - poručio je.

Govoreći o zastupnici Orešković, povukao je svoju izjavu kako ga je molila na koljenima za posao.

- Nije me molila na koljenima, nepristojno je to bilo od mene, moja isprika, tražila je kao što je normalno da svi odvjetnički uredi traže posao - rekao je.

O Milanoviću: 'Niti njega taj dio zanima niti me pitao'

Za predsjednika Milanovića je istaknuo kako ga dugo nije vidio te da nije s njime o ovome pričao.

- Niti njega taj dio zanima niti me pitao - rekao je.

Odgovorio je i vezano za prijetnju zastupnika HSLS-a Dariju Hrebaku.

- Rekao je da sam u vrećama smeća nosio novac i da imam potvrđen nesrazmjer imovine, gdje smo mi protiv toga vještaka digli kaznenu prijavu zbog lažnog vještačenja i rekao da sam da ću ga tužiti i da se vidimo na sudu - rekao je.

