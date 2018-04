'Zekanović me nije iznenadio, no nitko drugi ga neće slijediti'

Meni je to žao, budući da je on dobio u tadašnjoj suradnji naše povjerenje da bude na listi i to u 9. izbornoj jedinici, gdje je HDZ tradicionalno snažan. Ali evo, njegove izjave u zadnjih mjesec dana su bile takvog karaktera da nikog ovdje na današnjoj sjednici kluba takav njegov nastup nije iznenadio. Nitko drugi neće slijediti taj put, to je sasvim jasno nakon današnje rasprave. Mislim da on i njegova stranka nastoje potencirati ovu temu i na njoj poentirati, a zaboravljaju da nije bilo HDZ-a i naše dobre volje, da ne bi bili u Hrvatskom saboru. To je čak i on sam izjavio danas, rekao je u utorak Andrej Plenković, premijer i šef HDZ-a nakon sastanka kluba zastupnika HDZ-a.

Podsjetimo, Hrvoje Zekanović, zastupnik stranke Hrast, partnera HDZ-a, je ranije jasno poručio da se protivi ratifikaciji i rekao je da će napustiti klub.

Osim njega protiv Istanbulske konvencije su i neki HDZ-ovci.

Zastupnici kluba HDZ-a koji su se izjasnili da će biti protiv ratifikacije Istanbulske konvencije tijekom sastanka kluba zastupnika HDZ-a su:

Davor Lončar, Ivan Ćelić, Ivan Šipić, Miroslav Tuđman, Petar Škorić, Stevo Culej, Miro Kovač i Ivica Mišić, doznaje Dnevnik.hr.