Zekanović uzvratio Milanoviću: 'Nisam ti ja Banožić!'. Grmoja: 'Ovo je dekriminalizacija Vlade'

Iz Vlade odlaze Boris Milošević, Josip Aladrović i Tomislav Ćorić, a umjesto njih dolaze Anja Šimpraga, Marin Piletić i Davor Filipović, priopćio je premijer Andrej Plenković.

Ante Sanader (HDZ) u Otvorenom na HRT-u istaknuo je da po pitanju rekonstrukcije Vlade, ono što je planirano to je i napravljeno.

- Sutra ujutro su resorni odbori ministarstva koje će oni pokrivati. Svak od njih će pred odborima braniti svoje program. Članovi odbora u raspravi će pitati sve što ih interesira, a premijer će predstaviti svakog od njih na odborima. U petak je glasovanje. Očekujemo dovoljno ruku podrške - rekao je Sanader.

Nezavisni zastupnik Hrvoje Zekanović naglasio je da se ne očekuje njegova ruka podrške te obrazložio zašto.

- Već mjesecima govorim da sam dio oporbe. Za ministra Paladina isto nisam glasao. Također ne mislim glasati ni za ove ministre. Kadrovska primjena u Vladi možda nije ni loša. Ono što se meni ne sviđa da netko iz SDSS-a bude potpredsjednik Vlade. Mogu reći da je Milošević bio puno benigniji od Šimprage. Nije mi draga priča da netko s par glasova može doći u Sabor i biti potpredsjednik Vlade iz pripadnika nacionalne manjine. Kad neke strane desne političke strane budu potrebne jednoj velikoj stranci kao što je HDZ, onda neće biti SDSS-a. Mene HDZ ne treba. Za sljedeće izbore mogu sigurno reći da neću koalirati s kolegama iz Može-Mosta i SDP-a - obrazložio je.

Zekanović Milanoviću: 'Nisam ti ja Banožić!'

Rekao je da je danas u Sabor u vrećici donio brašno te se nadovezao na predsjednika Milanovića.

- On je danas čak i posumnjao da sam ja stvarno donio nekakvu drogu u Sabor. Možda je izgubio nešto na Pantovčaku. Većina medija koja je vidjela moj performans posumnjala je da ja stvarno nisam nešto pronašao. To je ono što ljudi misle o njemu. Ovim putem poručujem dičnom predsjedniku Milanoviću - nisam ti ja Banožić! Za razliku od jednog glatkog parketa na kojem si ti odrastao u zagrebačkom neboderu, ja sam odrastao hrapavom, grubom šibenskom asfaltu, istaknuo je.

Član SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je današnju situaciju u Saboru i rekao kako ne veli politiku koja se koristi doskočicama i poskočicama, a ne poskocima.

- Imamo važnijih tema nego da se bavimo glupostima - dodao je.

'Plenković je stalan, a svi su ostali promjenjivi'

Smatra kako se ovdje ne radi o rekonstrukciji Vlade jer ona bi morala imati nekakv cilj.

- Ovdje se radi o činjenici da je Plenković stalan, a svi su ostali promjenjivi. Način na koji je Plenković predstavio ministre, mene bi bilo sram da uđem u tu Vladu. Ovo je rekonstrukcija osoba koje imaju optužnicu i treća osoba koja si je dogovorila posao u HNB-u. Oni odlaze i dolaze tri nova ministra.

Sanader je rekao kako bivši ministri nisu pod optužnicama već izvidima, a dodao je i kako je želja SDP-a da Plenković ode jer, kako kaže, to im je jedini način da pobijede.

Hajdaš Dončić je rekao kako bi bilo fer da su bili raspisni izbori.

- Oni bi vjerojatno bili raspisani jer je Plenković bio u velikom strahu da se nije dogodio rat u Ukrajini - naglasio je Hajdaš Dončić.

Grmoja: 'Konstantno imamo afere ključnih ljudi ili Vlade ili HDZ-a'

Nikola Grmoja (MOST) tvrdi kako mu je već pomalo mučno komentirati afere vladajućih.

- I danas imamo uhićenja u Osječko-baranjskoj županiji, ključnih ljudi HDZ-a, HDZ-ovih vijećnika. Činjenica je da konstantno imamo afere ključnih ljudi ili Vlade ili HDZ-a u određenim niži razinama se nađu na udaru neovisnih institucija. Performansi kolege Zekanovića degradiraju Sabor. Ovo nije rekonstrukcija Vlade, ovo je dekriminalizacija Vlade. Odlaze dva vladina dužnosnika koji su pod istragama i ministar Ćorić kojeg tereti njegov pomoćnik da je ključni odgovorni u aferi Vjetroelektrane. On sad odlazi na još bolju poziciju. Bio bih sretniji da je Zekanović donio brašno u Sabor i govorio o rastu cijena jer dobar dio građana ne može kupiti ni osnovne namirnice. Apeliram Milanovića i Plenkovića da retoriku usmjere u pravom smjeru. Odlaze tri vladina dužnosnika za koje smo mi iz Mosta skupili potpise i dogodila se ta uža rekonstrukcija - rekao je.

Sanader je reagirao kako je Grmoja pod kompleksom što su Most jednom rekonstruirali u Vladi.

- Shvaćam da su to kompleksi i želja ponovno doći u Vladu. To su traume iz prošlog mandata.Grmoja bi žarko želi doći u Vladu i moglo se čuti da je on budući ministar unutarnjih poslova pa da dovede sve u red. Grmoja govori kako bi se Vlada treba brinuti o cijenama. Pa Vlada je 5 milijardi od 1. travnja usmjerila da se inflacija ne osjeti i pomogla svim slojevima građana, od energetike do pomoći umirovljenicima - rekao je.

Grmoja je rekao da ga ne zanimaju ministarske funkcije, nego da se konačno obračuna s korupcijom.

- HDZ i Zekanović se jako boje hoću li ja postati ministar. Zekanović neće spriječiti SDSS jer je SDSS vječni partner HDZ-a. Oni će bez obzira što se vi "žetonizirate" na jedan neprimjeren način i činite sve da vas HDZ primi radije izabrati SDSS nego vas, naglasio je Grmoja.

Sanader: Ova Vlada je pokazala da zna kad se vodila gospodarska i zdravstvena bitka

Hajdaš Dončić je istaknuo kako su vladine mjere došle prekasno i da su nedostatne.

- Cijene goriva će imati refleksiju tek za tjedan dana. Za Hrvatsku bi bio bolje da ima fleksibilniji način izračuna cijena gdje bi se cijene goriva mijenjale češće, a ne da čekamo utorak, rekao je.

Sanader se nadovezao da se cijene goriva redovito prate.

- Vlada je već intervenirala u cijenu goriva, i da nije intervenirala, danas bi cijena bila i veća. Vlada je daleko veće efekte napravila, nego što je oporba govorila da bi trebalo napraviti. Ova Vlada je pokazala da zna kad se vodila gospodarska i zdravstvena bitka. Nabacivanje blatom je karakteristika oporbe, istaknuo je.

