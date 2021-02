Sirov i gurnut u lice, zavodljiv i dostupan - takav je seks oduvijek bio u slavnom Red Light Districtu Amsterdama. U Nizozemskoj je naplaćivanje seksualnih usluga započelo još 1815., premda je u Četvrti crvenih svjetiljki postojali i prije toga, ali tako da su vlasti na to žmirile.

Na samom početku rada zavjese su bile navučene, no s vremenom i smanjivanjem javnog morala te povećanjem tolerancije, one su se sve više otvarale. Osim toga, četvrt je poznata i po brojnim sex shopovima i klubovima, shopovima s kanabisom i erotskom kazalištu Moulin Rouge, no dio seksualnog karaktera te svjetski poznate ulice će ubrzo nestati, piše Independent.

Turisti koji dolaze zbog prostitucije nisu baš poželjni

Još je 2008. gradonačelnik Job Cohen pokrenuo 'Projekt 1012', desetogodišnji plan kojim se četvrt trebala 'poboljšati' te privući drugi tip posjetitelja. Seks radnice u izlozima već su počele mijenjati mladi umjetnici koji će pokazivati svoje slike, skulpture i odjeću iza navučenih zastora.

Za sada je zatvoreno 150 od ukupno 470 'bordel prozora', no sada je ipak odlučeno da se čitava Crvena četvrt preseli izvan centra Amsterdama - a sve u pokušaju da obnove turizam. Naime, Nizozemci žele drugačiji tip posjetitelja, ili kako ih oni nazivaju 'kvalitetnije turiste'.

Vijećnici su se složili oko planova da se zloglasni crveni prozori grada presele izvan De Wallena, povijesnog dijela središta Amsterdama, iako još nije poznato gdje će se nalaziti nova četvrt.

Planove za ovo 'resetiranje' turizma iznio je Femke Halsema, gradonačelnik Amsterdama, kako bi središte grada učinilo životnijim i kako bi se suzbio turizam s drogama, prenose lokalni mediji.

- Cilj ovih mjera je rezultirati boljom kombinacijom funkcija, boljom kontrolom, vrijednom ekonomijom posjetitelja i jačanjem kulturne raznolikosti i lokalnog identiteta, raznovrsnijim rasponom stanova i većim brojem stanovnika u užem gradskom jezgru, dostupnijim javnim prostorom i više zelenila - kaže Halsema.

Još jedan od prijedloga za zabranu turizma u amsterdamskim coffee shopovima gdje je dostupan kanabis, suočio se s većim protivljenjem zbog strahova da će to povećati uličnu trgovinu drogom.

Gradonačelnik vjeruje da su takve kavane u središtu grada uglavnom uspješne zbog turističkog prometa, a to zauzvrat privlači teške droge i s njima povezane zločine.