Putovanja su 'oživjela' uspoređujući sa situacijom koja je vladala početkom pandemije. Zbog neizvjesne budućnosti rijetko se planira po nekoliko mjeseci unaprijed, već se putnici češće odlučuju za 'last minute' aranžmane i više se putuje unutar Hrvatske te u zemlje s blažim mjerama, kaže Maja Kovačić, direktorica putničke agencije Jungle Tribe Hrvatska.

Putovanja je zahtjevnije organizirati, no nije nemoguće.

- Imamo poslovnice u 4 zemlje te raširenu mrežu partnera diljem svijeta, ali tu je i iskustvo. Turizam je uvijek bio podložan promjenama i treba im se prilagođavati. Doživjeli smo puno nenadanih situacija s kojima smo izašli na kraj: potres u Nepalu, erupcija vulkana na Indoneziji, propast lokalne aviokompanije u Južnoj Americi i mnoge druge - kažu iz agencije.

Svaka zemlja ima svoje uvjete za ulazak te ne zahtijeva svaka negativan test, a neke priznaju i potvrdu o preboljenoj koroni. U zračnim lukama mjeri se temperatura, nose se maske i drže razmaci, poslužuju se samo suhi obroci u paketima, dobiva se higijenski set od aviokompanije, a u avionima se kompletan zrak izmjenjuje svakih par minuta. Trenutno su najpopularnije destinacije Zanzibar, Meksiko, Maldivi i Turska.

- Protokoli ovise od zemlje do zemlje, kao i od danog trenutka, s obzirom na to da se mjere stalno mijenjaju. Za Zanzibar i Meksiko u ovom trenutku nije potreban PCR test niti izolacija. Za ulazak na Maldive potreban je negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Prilikom povratka u Hrvatsku iz bilo koje zemlje, potrebno je napraviti PCR test ili ići 10 dana u izolaciju - kaže direktorica te dodaje da putnici imaju pravo na odustajanje od aranžmana ukoliko dođe do značajnih promjena uvjeta koji im ne odgovaraju. U odredišnim zemljama poštuju se mjere koje su tamo na snazi - naglašavaju.

- Ako su putnici pozitivni prije puta,omogućavamo im povrat novca, prebacivanje na neki drugi termin ili izdavanje vaučera koji mogu koristiti još godinu dana, tako da ni u jednom slučaju ne propadaju uplaćena sredstva - kažu iz agencije.

- Putnici nam na povratku kažu da je čak ljepše i bolje putovati sada, kada su manje gužve na destinacijama. Prilikom povratka u Hrvatsku putnici se trebaju testirati ili biti u izolaciji 10 dana, opcija koja se često bira zbog rada od doma. Tako da je na ovakvom putovanju jedini trošak koji inače ne bi imali, trošak testiranja prilikom povratka, ako se osoba odluči testirati - kažu.

- Vjerujemo da će već s proljećem sve više zemalja otvarati svoje granice te očekujemo stabilizaciju do kraja godine. Moguće je da će se promijeniti uvjeti za ulazak u neku zemlju, primjerice da će se tražiti negativan PCR test ili potvrda o cijepljenju, ali vjerujemo da to neće predstavljati neku veliku prepreku za putovanja - smatra.

Korona je itekako zadala jak udarac putničkim agencijama, a posao je pao za 95 posto.

- Nešto smo uspjeli odraditi aranžmana u periodu od lipnja do listopada 2020., no sve je to izuzetno malo. Grupna putovanja u inozemstvo, koja su naš glavni posao su gotovo nestala jer je nemoguće realizirati klasičan program - kaže Tanja Pilat, direktorica putničke agencije Mondo Travel.

- Trenutno je najviše zainteresiranih za Maldive gdje se može putovati bez većih restrikcija i radi se o vrlo mirnoj destinaciji gdje putnici mogu uživati u miru - kaže Pilat te dodaje da se do destinacije susreću s problemima vezanima za rezervacije samog putovanja jer aviokompanije vrlo često otkazuju letove.

- Prošlo ljeto najviše smo se fokusirali na aranžmane unutar zemlje i naši su se ljudi posvetili upoznavanju ljepota Hrvatske koja nam inače nije toliko dostupna zbog znatno viših cijena i gužva zbog stranih turista - kaže Pilat te dodaje da su primijetili da su ljudi željni putovanja i jedva čekaju da se pandemija stavi pod kontrolu kako bi mogli 'dići sidro'.

- Možda će grupe biti nešto manje jer će se još dugo morati paziti na epidemiološke mjere, no vjerujemo da će se s popuštanjem mjera moći nastaviti putovati jer već sada stižu upiti za proljeće i ljeto u Europi. Trenutno je baš nezgodno vrijeme jer se većina europskih zemalja zatvara zbog straha od novog soja virusa tako da realno grupnih turističkih putovanja po Europi nema. Samo poneka rezervacija za Maldive ili za proljeće, u nadi da će se situacija popraviti - zaključuje.