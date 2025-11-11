Zeleni biser Mediterana: Kako je Mljet postao prvi morski nacionalni park na Jadranu

Na današnji dan, 11. studenog 1960. godine, dio otoka Mljeta proglašen je nacionalnim parkom, čime je započela nova era u zaštiti prirode na Jadranu. Bio je to prvi institucionalizirani pokušaj očuvanja cjelovitog izvornog ekosustava na hrvatskoj obali i ujedno proglašenje najstarijeg morskog zaštićenog područja na cijelom Sredozemlju. Ova odluka nije bila samo administrativni čin, već kruna dugogodišnjih napora da se sačuva jedinstvena ljepota otoka koji se s pravom naziva "zelenim biserom Jadrana".

Ideja o zaštiti Mljeta nije nova. Još sredinom 19. stoljeća postojale su namjere da se njegove guste, netaknute šume stave pod zaštitu. Ipak, ključnu ulogu u konačnom proglašenju parka odigrao je istaknuti istraživač i akademik Branimir Gušić, čija je vizija prepoznala neprocjenjivu vrijednost ovog područja.

Foto: Shutterstock

Nacionalni park Mljet danas obuhvaća gotovo 5400 hektara na sjeverozapadnom dijelu otoka, što čini otprilike trećinu njegove ukupne površine. Zaštićeno područje ne uključuje samo kopno, već i morski pojas širine 500 metara od obale, otočiće i hridi, čime se osigurava cjelovita zaštita kopnenog i morskog ekosustava. Upravo ta sinergija mora i kopna čini Mljet jedinstvenim.

Ono što Mljet izdvaja od drugih jadranskih otoka jest spoj nevjerojatnih prirodnih fenomena i bogate kulturno-povijesne baštine koja svjedoči o tisućljetnoj prisutnosti čovjeka.

Foto: Shutterstock

Glavna atrakcija i geološki fenomen parka su dva duboka zaljeva ispunjena morskom vodom, poznata kao Veliko i Malo jezero. Ovi "morski bazeni" povezani su s otvorenim morem uskim kanalom, stvarajući jedinstven ekosustav koji je predmet stalnih znanstvenih istraživanja. Kontinuirani rad znanstvenika otkrio je postojanje velikog broja endemskih i autohtonih vrsta, što dodatno potvrđuje važnost zaštite ovog područja.

Osim jezera, dominantna značajka parka su šume. Više od 90% kopnene površine prekriveno je bujnom vegetacijom, prvenstveno šumama alepskog bora i hrasta crnike. Upravo su te šume razlog zašto Mljet nosi epitet najzelenijeg jadranskog otoka. Kroz park se proteže preko 200 kilometara pješačkih i biciklističkih staza koje vode do prekrasnih lokacija poput vidikovca Montokuc, s kojeg se pruža pogled na čitav park, Pelješac i more sve do Korčule.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Mljet nije samo prirodni raj, već i riznica kulturne baštine. Tragovi Ilira, Rimskog Carstva i Dubrovačke Republike vidljivi su na svakom koraku. U srcu Velikog jezera smjestio se otočić Svete Marije, slikoviti simbol parka i duhovno središte otoka. Na njemu se nalazi benediktinski samostan iz 12. stoljeća s crkvom sv. Marije, kompleks koji predstavlja jedan od najvažnijih spomenika romaničke arhitekture na jugu Dalmacije, a koji je tijekom stoljeća dobivao i renesansne te barokne preinake. Uz ovaj biser, drugi značajan spomenik su ostaci monumentalne rimske palače u Polačama, koja je treća po veličini rimska građevina u Hrvatskoj. Podmorje parka također krije brojne arheološke lokalitete koji pričaju priču o bogatoj pomorskoj prošlosti otoka.

Mljet: Predsjednik Ivo Josipovi? posjetio oto?i? Svete Marije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Uprava Nacionalnog parka Mljet kontinuirano radi na poboljšanju posjetiteljske infrastrukture, uvijek imajući na umu načela održivog razvoja. U skladu s tim, uvedeni su katamarani na solarni pogon za vožnju Velikim jezerom, električni vlakići, a izgrađen je i moderni posjetiteljski centar Gustjerna. U tijeku je i realizacija velikog projekta "Mljet - Odiseja Mediterranea", financiranog sredstvima Europske unije, koji će dodatno unaprijediti sadržaje i zaštitu parka.

Posebna se pažnja posvećuje i nautičarima, čiji se broj povećava iz godine u godinu. Kako bi se zaštitila dragocjena morska dna, posebice livade posidonije, radi se na izgradnji obalnog zida u luci Polače i stvaranju preduvjeta za sidrišta koja neće narušavati ekosustav.

Foto: Guliver/Shutterstock

Javna ustanova "Nacionalni park Mljet" postala je simbol očuvanja baštine, no njezina uloga nadilazi puku zaštitu. Kroz edukativne radionice za posjetitelje i lokalnu zajednicu, potporu poljoprivredi te sponzoriranje kulturnih događanja, Park aktivno doprinosi životu otoka. Tijekom više od šest desetljeća postojanja, stotine zaposlenika, učenika, studenata i volontera ugradilo je svoj trud u očuvanje ovog dragulja. Za cilj imaju osigurati da Mljet ostane mjesto netaknute prirode i bogate povijesti, na ponos Hrvatskoj i cijelom Mediteranu. Njegova priča, započeta 1960. godine, inspiracija je i putokaz kako čovjek i priroda mogu i moraju živjeti u skladu.