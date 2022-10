Zelenski bijesan nakon ruskog napada na Zaporižje: Teroristi i divljaci! Ovo je apsolutno zlo...

Zaporižje je opet teško stradalo pod ruskim granatama. Prve brojke govorile su o 12 stradalih u noćnom bombardiranju. ali ukrajinski mediji javljaju kako se u međuvremenu brojka stradalih popela do 17...

Strahuje se kako bi broj žrtava moga biti još i veći. Tijekom napada uništeno je i oštećeno je na desetke privatnih kuća i stambenih zgrada pa postoji bojazan da su ljudi zarobljeni pod ruševinama.

Ruske napade komentirao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Rusi koji stoje iza napada na Zaporižje snosit će odgovornost za svoje zločine. Znamo za 12 mrtvih i 49 ozlijeđenih koji su u bolnici. Među njima je i šestero djece - rekao je ranije danas komentirajući posljednji ruski napad na Zaporižje ukrajinski predsjednik Zelenski, piše ukrajinska Pravda.

- Gađaju mirne ljude. Civilne zgrade... I to u sred noći. To je apsolutno zlo. Divljaci i teroristi. Od onih koji su to zapovjedili do drugih koji su naredbu izvršili. Odgovarat će pred narodom i pred sudom, rekao je Zelenski

.

Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke koje prikazuju razaranje u gradu...

Spasioci su iz ruševina zasad uspjeli izvući osam ljudi.

