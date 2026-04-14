Zelenski dolazi u posjet Berlinu

Posjet, koji označava prve službene njemačko-ukrajinske konzultacije u nekoliko godinama, držao se u tajnosti iz sigurnosnih razloga. Zelenskija će pratiti nekoliko ministara.

Očekuje se da će se razgovarati o financijskoj i vojnoj potpori Ukrajini, kao i o naporima za obnovu i povratku ukrajinskih izbjeglica.

Strane bi trebale potpisati i nekoliko sporazuma, a Merz i Zelenski trebali bi održati zajedničku konferenciju za novinare.