Očekuje se da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasnije u utorak posjetiti Berlin kako bi razgovarao s kancelarom Friedrichom Merzom, potvrdio je glasnogovornik njemačke vlade
Zelenski dolazi u posjet Berlinu
Posjet, koji označava prve službene njemačko-ukrajinske konzultacije u nekoliko godinama, držao se u tajnosti iz sigurnosnih razloga. Zelenskija će pratiti nekoliko ministara.
Očekuje se da će se razgovarati o financijskoj i vojnoj potpori Ukrajini, kao i o naporima za obnovu i povratku ukrajinskih izbjeglica.
Strane bi trebale potpisati i nekoliko sporazuma, a Merz i Zelenski trebali bi održati zajedničku konferenciju za novinare.
