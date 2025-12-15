Obavijesti

Europski čelnici: 'U jamstva za Ukrajinu uključiti mirovnjake pod europskim vodstvom'

Ruske snage ne kontroliraju u potpunosti teritorij na koji Moskva tvrdi da polaže pravo, uključujući oko petinu Donecka.

Odluke o potencijalnim ukrajinskim teritorijalnim ustupcima može donijeti samo narod Ukrajine i to tek kad se uspostave snažna sigurnosna jamstva koja bi trebala uključivati multinacionalne snage pod vodstvom Europe, rekli su europski čelnici u zajedničkom priopćenju nakon sastanka u Berlinu u ponedjeljak.

Izjava deset europskih čelnika i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen uslijedila je nakon sastanka u Berlinu na kojem su podržali mirovne pregovore između američkih i ukrajinskih dužnosnika kojima se nastoji okončati gotovo četverogodišnji rat.

U priopćenju su istaknuli da bi Ukrajina trebala imati oružane snage od oko 800.000 ljudi kako bi bila u stanju odvratiti potencijalne napadače.

Osim toga, Europa bi trebala koordinirati "multinacionalne snage za Ukrajinu" u kojima bi sudjelovale zemlje koje to žele, uz potporu Sjedinjenih Država.

"To će pomoći u obnovi ukrajinskih snaga, osiguranju ukrajinskog neba i mora, a uključuje i djelovanje unutar Ukrajine", stoji u priopćenju.

Sigurnosna jamstva sadržavala bi i mehanizam za praćenje primirja pod vodstvom SAD-a kako bi se pružilo rano upozorenje na mogući napad i reagiralo na kršenja prekida vatre.

"Odluke o teritoriju su na narodu Ukrajine, nakon što se učinkovito uspostave snažna sigurnosna jamstva", naveli su europski čelnici. 

U Berlinu je bio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij koji je tijekom vikenda razgovarao s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.

Neimenovani američki dužnosnik je novinarima nakon razgovora rekao da će, prema sporazumu o kojem se razgovaralo u Berlinu, Ukrajina dobiti sigurnosna jamstva slična članku 5 NATO-a po kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na cijeli Savez.

Također je rekao da su američki mirovni pregovarači rekli Ukrajini da mora pristati na povlačenje svojih snaga iz istočnog Donecka kao dio bilo kakvog dogovora o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata.

Nazivajući teritorijalne ustupke "bolnima", Zelenskij je novinarima rekao: "Iskreno govoreći, i dalje smo na suprotnim pozicijama". No, dodao je kako vjeruje da će američki pregovarači pomoći da se nađe kompromis.

"Ne mislim da SAD bilo što traži", rekao je Zelenskij. "Ja nas vidim kao strateške partnere, dakle rekao bih da su ono što smo čuli po pitanju teritorija zahtjevi Ruske Federacije".

Rusija je anektirala istočnu ukrajinsku regiju Donbas koja obuhvaća Doneck i Luhansk te još tri regije, uključujući Krim, što Kijev i njegovi europski saveznici smatraju neprihvatljivim. Ruske snage ne kontroliraju u potpunosti teritorij na koji Moskva tvrdi da polaže pravo, uključujući oko petinu Donecka.

