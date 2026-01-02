Zelenski je imenovao vojnog obavještajca za šefa svog ureda

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da je ponudio moćnu poziciju šefa svojeg ureda ravnatelju vojnoobavještajne službe Kirilu Budanovu.

Budanov (39)​ će zamijeniti dugogodišnjeg Zelenskijevog bliskog suradnika Andrija Jermaka, koji je odstupio s te dužnosti u studenom usred korupcijskog skandala koji je razbjesnio javnost zbog duboko ukorijenjene korupcije na visokoj razini dok se Ukrajina bori za opstanak.

Jermak, koji je također bio glavni ukrajinski pregovarač u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom SAD-a, nije bio proglašen sumnjivcem u istrazi korupcijske afere vrijedne 100 milijuna američkih dolara u energetskom sektoru.

Budanov je vodio ukrajinsku vojno-obavještajnu službu HUR od kolovoza 2020. Imenovao ga je Zelenskij.

Od ruske invazije 24. veljače 2022., sudjelovao je u razmjenama zarobljenika i bio je predsjednik tijela za koordinaciju tretmana ratnih zarobljenika.